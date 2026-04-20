En solo 25 días: Fiscalía de Valparaíso ha recibido 232 denuncias por amenazas en colegios y universidades

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, informó que entre el 23 de marzo y el 17 de abril se han recibido 232 denuncias por amenazas en colegios y universidades.

Aseguró que en cada caso se han encargado diligencias e iniciado investigación.

La persecutora informó que “hemos recibido un número importante de denuncias desde que se están produciendo estos fenómenos. Llevamos contabilizadas 232 probablemente al día viernes (17 de abril) y claro, como a toda la ciudadanía nos preocupa en el sentido de que se trata de denuncias que ponen en movimiento el sistema de investigación criminal”.

La fiscal añadió que “nosotros recibimos esas denuncias desde Carabineros, en muchas ocasiones por la inminencia del probable riesgo de atentado. Se deben recibir instrucciones inmediatamente de parte del turno de instrucción y flagrancia y, por lo tanto, activa la presencia de la policía”.

Perivancich comentó que el trabajo investigativo, dependiendo de la complejidad de cada caso, ha sido desarrollado principalmente por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, así como por las Brigadas de Criminalística (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La persecutora sostuvo que hasta ahora, la mayoría de los casos no ha correspondido a amenazas reales.

“Lo lamentamos porque en general hemos advertido que la mayor parte de estos casos, si no todos, corresponden a denuncias falsas”, señaló.

Algunos de los formatos que se han utilizado para estas amenazas, son mensajes escritos en baños de colegios y publicaciones en redes sociales.

“Es necesario activar la presencia policial y eventualmente instar por la identificación de quien está profiriendo esa amenaza. Es decir, el rayado en el baño, el mensaje a través de redes sociales, etc.”, explicó.

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