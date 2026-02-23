En riesgo vital permanece motorista que protagonizó violento accidente de tránsito durante carreras clandestinas en Los Andes

En riesgo vital permanece un motorista de 32 años que la noche de este domingo 22 de febrero protagonizó un violento accidente de tránsito en Los Andes.

El hombre, identificado con las iniciales J.S.O. colisionó con un automóvil mientras participaba de carreras clandestinas en la autopista Los Libertadores.

Si bien, el conductor del vehículo particular se dio a la fuga tras el accidente con el motorista, horas más tarde se entregó ante personal de Carabineros.

En primera instancia, la víctima del siniestro fue trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, sin embargo, ante la gravedad de sus heridas –la amputación de una de sus extremidades– fue trasladado al Hospital San Camilo de San Felipe.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) inició las diligencias para determinar las responsabilidades del grave siniestro vial.

De forma paralela, el conductor del automóvil particular, identificado con las iniciales V.Z.V., de 29 años, quedó a disposición del Juzgado de Los Andes para ser formalizado.

(Imagen: Aconcagua Online)

