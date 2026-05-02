En prisión preventiva queda imputado por homicidio de noviembre de 2025 en Quilpué

Un paso fundamental experimentó la indagatoria sobre un asesinato perpetrado en la comuna de Quilpué, luego de que se concretara la captura y posterior formalización del supuesto responsable a manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso. La exitosa aprehensión fue encabezada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuyos efectivos consiguieron ubicar al individuo que era buscado mediante una orden de detención vigente por este ilícito, el cual data de noviembre de 2025, culminando así con meses de intensas diligencias.

Fue durante la jornada judicial llevada a cabo el pasado miércoles cuando el sujeto enfrentó a la justicia y fue formalizado por su presunta autoría en el delito de homicidio con arma cortopunzante. Al respecto, el fiscal ECOH de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, explicó que la formulación de cargos se logró sustentar gracias a los antecedentes reunidos en su contra hasta la fecha.

Tras escuchar los argumentos, el Juzgado de Garantía de Quilpué decidió respaldar la solicitud del Ministerio Público, ordenando que el encausado quede sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Para tomar esta determinación, el tribunal tomó en consideración tanto los antecedentes del caso como la evidente gravedad del delito cometido.

Junto con privar de libertad al sospechoso, el magistrado resolvió establecer un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. Durante este periodo de tiempo, las autoridades pertinentes continuarán realizando diversas diligencias orientadas a esclarecer completamente lo ocurrido.

De este modo, el proceso penal inaugura una nueva etapa judicial a partir de esta formalización, fase en la cual los esfuerzos se concentrarán en avanzar con la recopilación de pruebas y antecedentes en torno al homicidio.

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