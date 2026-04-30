En prisión preventiva queda acusado de matar a joven en local de alcoholes en Quillota

En prisión preventiva quedó un hombre de 49 años luego de ser formalizado como presunto autor del delito de homicidio simple, hecho registrado en contra de un joven de 26 años al interior de un local comercial ubicado en la comuna de Quillota.

El caso llamó la atención porque, en el marco de la investigación, se informó que el responsable del hecho fue un hombre de 61 años, quien fue detenido. No obstante, en su declaración contó que el verdadero autor del crimen fue el dueño del local.

El fiscal de Quillota, Ulises Meneses, comentó en la formalización que el homicidio tuvo lugar en un local de venta de alcoholes ubicado en el cerro Mayaca.

"Al momento de ingresar la víctima al local, se encontraba en el interior de este C.P.A. y J.V.M., los que se encontraban consumiendo alcohol. Al verlos, la víctima se acerca a ellos y le toma un vaso de cerveza a C.P.A., el que lo recrimina por su actuar”.

Frente a esto, "la víctima toma un cuchillo que había en el lugar y le provoca un corte leve a C.P.A. a la altura de la oreja. Fue así que, en ese momento y de manera inmediata, el imputado F.S.R. toma un fierro, con el cual comienza a golpear en la cabeza a la víctima, siendo advertido por C.P.A. y J.V.M, quienes le gritan ‘lo vas a matar’, por lo que el imputado suelta el fierro y comienza a atacarlo ahora con golpes de puño, retirándose del lugar C.P.A. y J.V.M. por temor a que pasara algo mayor".

Producto de esta golpiza, la víctima muere en el lugar a raíz de una lesión cerebral traumática abierta, configurándose de esta manera el delito de homicidio simple, artículo 391 número 2 del Código Penal, en calidad de autor y en grado de consumado.

De esta manera, el Juzgado de Garantía de Quillota acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, tomando en cuenta que el imputado ya registra una condena del año 2000 por lesiones menos grave.

PURANOTICIA