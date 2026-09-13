En cementerio Santa Inés de Viña del Mar realizan conmemoración del 11 de septiembre

Como ya se ha hecho tradicional, cada 11 de septiembre, la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar, -presidida por Graciela Jiménez- organiza una conmemoración en el Cementerio Santa Inés, para recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1973, y en especial al ex Presidente de la República, Salvador Allende Gossens, donde participan todos los partidos de oposición y autoridades de la región de Valparaíso.

La presidenta de la Comisión Chilena de DDHH de Viña del Mar, planteó que “hoy nos reunimos una vez más para conmemorar otro 11 de septiembre. Nos convoca la memoria, pero por sobre todo, nos convoca el amor y la lealtad a una historia que llevamos grabada en la piel. Hoy estamos aquí para honrar la figura digna del Presidente Salvador Allende, quien cumplió su palabra con el pueblo hasta el último segundo, y para rendir tributo a cada uno de nuestros compañeros y compañeros asesinados, ejecutados políticos, y aquellos que aún nos faltan: nuestros detenidos desaparecidos”.

“Mientras nos quede un hilo de voz, tenemos el deber ético de traspasar este testimonio. No permitiremos que el silencio gane. Por los que cayeron, por este memorial que los abraza, y por quienes pretendieron borrar la justicia con la violencia, el tiempo ha dado su veredicto, porque como bien lo advirtió el Presidente ‘la historia los juzgará’ y las nuevas generaciones seguirán abriendo las alamedas”, reiteró Graciela Jiménez.

En esta ocasión estuvieron presentes el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca; el Director Regional del INDH, Fernando Martínez; el Senador del FA, Diego Ibáñez; el diputado PC, Luis Cuello; el diputado FA, Jaime Bassa; el presidente regional PS, Oscar Balcarce; la secretaria regional PS, Marcela Espinoza; el presidente comunal PC, Patricio Hitschfeld; el concejal PC, Nicolás López; el representante comunal del FA, Javier Alvarado; el dirigente estudiantil de la UV y dirigente de la JS, José Barrera; la Vicepresidenta de la Mujer de la CUT Regional, Violeta Flores, y la presidenta del comunal del PS de Viña del Mar, Berni Cancino.

Por su parte, el Director Regional del INDH, Fernando Martínez, valoró esta actividad: “Cuando el actual mandatario olvida este día y por primera vez desde el regreso de la democracia se ausenta del Palacio de La Moneda, sin realizar ninguna conmemoración, es muy importante que nos reunamos para destacar la memoria y mantener viva la historia reciente, para que nunca más se repitan las atrocidades y violaciones a los derechos humanos que sufrimos durante la dictadura militar”.

Asimismo, desde el año 2023, al cumplirse 50 años de esa trágica fecha, se inauguró el Memorial de Salvador Allende, lugar donde se llevó a cabo este nuevo aniversario del 2026 y tal como lo indicó Berni Cancino en su intervención, en representación del Comunal PS de Viña del Mar y el Regional PS de Valparaíso y Aconcagua: “Hoy, aprovecho de agradecer a la Comisión Chilena de DDHH de Viña del Mar, y a su presidenta, nuestra compañera Graciela Jiménez, por este memorial que costó tanto sacar adelante, pero que gracias a la tesón de ella, como de tantas y tantos compañeros, se logró, para transformar este sector en un lugar de encuentro y de memoria”.

En esa línea, la presidenta comunal del PS, indicó que: “El 11 de septiembre es una fecha de dolor que quiebra y nos recuerda nuestra historia republicana, cuando las Fuerzas Armadas deciden dar un golpe de Estado al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende Gossens. Para quienes éramos menores de edad, la vida cambió completamente, pero también para todo Chile”.

A su vez destacó que: “Las palabras de Salvador Allende siguen resonando en nuestro imaginario, y la tragedia de ese día, lo convirtieron en el símbolo del líder político que entrega su vida por la democracia. De quien, con la mayor de las consecuencias, muere ejerciendo el cargo de la primera magistratura de nuestra patria, y nos entrega su testamento político en medio de un brutal bombardeo al Palacio de La Moneda, dando cuenta del quiebre profundo de la convivencia democrática en nuestro país y la deslealtad de todas las ramas armadas”.

La dirigente socialista recordó que el Presidente Allende fue enterrado en esta ciudad, intentando mantenerlo como un muerto anónimo: “Y en medio de este horror, acá, en este Cementerio de Santa Inés, en Viña del Mar, en la ciudad donde había vivido con su familia, durante más 17 años, Salvador Allende que estudiaba en Valparaíso, y viajaba a diario hasta su casa en la Av. Libertad, -en esta ciudad-su cuerpo terminó sepultado en secreto, en la tumba de la familia Grove, y donde su señora, Tencha Bussi, junto a su hermana Laura Allende, les pidió a los trabajadores del cementerio que mantuvieran flores frescas en el lugar donde yacía el derrocado Presidente de la República”.

Y cómo, a pesar de ello, se le recordaba y conmemoraba cada año, durante la dictadura militar: “Para quienes vivíamos en Viña del Mar y estudiábamos en Valparaíso, en plena dictadura militar, el reencuentro con Salvador Allende fue permanente, aquí recordábamos y entonábamos los himnos que nos unían, poniendo su placa una y otra vez. Y cuando comenzaron a volver desde el exilio, quienes habían tenido que partir, o alguna figura internacional llegaba tras su huella, este era el lugar donde nos encontrábamos y sentíamos el fervor militante, en torno a un hombre que nos dio un sueño de igualdad, justicia social y libertad”.

Asimismo, valoró que “sus palabras que el socialismo se desarrollaba en democracia, pluralismo y libertad, o no era posible, resultaron señeras. Y aunque a muchas y muchos les costó la vida no entenderlo, Salvador Allende, hasta el final insistió en el camino propio, de un socialismo a la chilena, respetando la institucionalidad y la legislación vigente, las elecciones libres e informadas, la prensa crítica y abierta, y la diversidad política, por sobre todo”.

Berni Cancino concluyó que “cuando hemos experimentado derrotas recientes y aún estamos en un proceso de construcción de un nuevo proyecto para el Chile del siglo XXI; cuando las nuevas generaciones muchas veces no encuentran las respuestas que quisieran para otro tipo de mundo; y cuando pareciera que hay pocas esperanzas en medio de la oleada de guerras y de gobiernos de ultraderecha en el mundo, Salvador Allende sigue representando un socialismo posible, un humanista socialista que aún nos dice y nos propone un nuevo horizonte: un socialismo en pluralismo, democracia y libertad”.

PURANOTICIA