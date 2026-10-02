Descubren 384 cajas de medicamentos veterinarios ocultas en rueda en Los Libertadores

La vista acuciosa y entrenada de los operadores del camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas apostados en el paso fronterizo Los Libertadores fue determinante para dejar al descubierto un cuantioso y peligroso contrabando.

En el marco de las fiscalizaciones habituales de los vehículos de carga que circulan a través de este corredor internacional, se seleccionó un camión proveniente desde Córdoba, Argentina, para ser sometido a una revisión con tecnología no invasiva.

Luego de pasar por el portal radiológico del camión escáner y durante el análisis de las imágenes de rayos x, los expertos de la Aduana de Los Andes se detuvieron en unas formas anómalas al interior de una de las ruedas de repuesto, ubicada debajo del chasis de la rampa del vehículo.

Este antecedente fue suficiente para que un equipo de fiscalizadores procediera a extraer el neumático y abrirlo para comprobar las sospechas: dentro de él los contrabandistas se las habían ingeniado para esconder 384 cajas con frascos de medicamentos veterinarios.

El conteo arrojó la detección de 191 frascos del medicamento MV Chinfield de 50 ml y otros 193 frascos de Diuretic, también de 50 ml cada uno.

Uno de los usos ilegales del primer producto, correspondiente a un estimulante cardiorrespiratorio, es dopar caballos de carrera. Mientras que el segundo, dadas sus potentes propiedades diuréticas, es utilizado tanto en animales como humanos para evitar dar positivo en las pruebas antidopaje. Todas estas mercancías fueron avaluadas en más de 9 mil dólares.

Ángelo Vergara, director de la Aduana de Los Andes, comentó que "esta incautación demuestra las capacidades operativas y de detección con que cuenta el Servicio Nacional de Aduanas, porque se concretó tanto gracias al uso de tecnologías como a la experiencia de los funcionarios para poder leer correctamente las imágenes de rayos x que develaron este intento de contrabando".

De igual forma, el titular de la unidad señaló que “también pudimos evitar el ingreso al país de mercancías que pueden causar un evidente daño a la salud pública”.

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