Una llamativa afirmación realizó este miércoles el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, al referirse al proyecto de tren Valparaíso-Santiago. Consultado por los avances de la iniciativa, el secretario de Estado aseguró que cuando la actual administración llegó al Gobierno no existía ningún estudio al respecto, una declaración que contrasta con los antecedentes públicos sobre la tramitación del proyecto y el retiro de su contrato desde la Contraloría en marzo pasado.

Pero antes de ahondar en aquella declaración imprecisa de De Grange, vale hacer presente que primero planteó –en su visita a la región de Valparaíso– que la conexión ferroviaria entre ambas ciudades es una aspiración razonable, pero cuestionó la idea de concretar un servicio de alta velocidad que permita realizar el trayecto en 45 minutos.

"El tren Santiago - Valparaíso yo creo que es una aspiración razonable, pero esa fantasía del tren rápido que iba a demorarse 45 minutos es irreal. Es irreal un tren rápido de 45 minutos. Yo creo que el proyecto que se planteó en el anterior Gobierno, que era un proyecto más de carácter suburbano, de carácter regional, que va por el norte de la región Metropolitana y eventualmente se podría empalmar con el ramal a La Calera, ese es un proyecto que tiene mucho más sentido", sostuvo.

Junto a recordar que la cartera de iniciativas ferroviarias es administrada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), indicó que sus estudios de ingeniería y avances son definidos por la empresa estatal y su plana ejecutiva. En ese contexto, anunció que sostendría una reunión con el presidente del directorio de EFE, Jorge Claude, con el objetivo de revisar el estado de los distintos proyectos a nivel nacional.

También se le preguntó si el Estado financiaría algún estudio para concretar la iniciativa, ante lo cual respondió que "los estudios son financiados por las empresas" y reiteró que en la reunión con el presidente de EFE revisaría la cartera ferroviaria, incluyendo proyectos en el sector sur y la incorporación de nuevo material rodante.

Pero el momento más llamativo de sus declaraciones llegó cuando se le consultó directamente si existía algo concreto sobre el tren Valparaíso-Santiago.

"El tren Valparaíso - Santiago tiene una vocación más regional. Cuando llegamos al Gobierno no había ningún estudio al respecto. Absolutamente nada", indicó De Grange, para luego responderle a una periodista que "Santiago - Valparaíso no (tenía nada), usted está hablando de La Calera. La invitación que te hago es a revisar bien cuáles son los antecedentes". Asimismo, concluyó diciendo que "las empresas del Estado, como Metro y EFE, hacen adjudicación directa, sin pasar por Contraloría, por eso te digo que revisemos y quizás estamos hablando de documentos distintos".

ANTECEDENTE CLAVE

La declaración del biministro Louis De Grange llama la atención al revisar lo ocurrido en marzo de este año, cuando el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró desde la Contraloría General de la República el contrato que adjudicaba el estudio integral del proyecto ferroviario entre la región de Valparaíso y la región Metropolitana.

El movimiento se concretó el 17 de marzo y fue informado públicamente por distintos medios de comunicación, incluido Puranoticia.cl. La resolución había ingresado a Contraloría el 27 de enero de 2026, bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y se encontraba en una etapa avanzada de revisión para la toma de razón.

El contrato, adjudicado al consorcio WSP-INECO, superaba los 15 mil millones de pesos y tenía como objetivo principal el desarrollar un estudio integral que permitiera definir los aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y territoriales necesarios para establecer un trazado ferroviario entre ambas zonas. Es decir, no se trataba de una obra en construcción ni de un proyecto listo para comenzar a ejecutarse, sino de un estudio clave para determinar sus condiciones y viabilidad.

La iniciativa contemplaba un recorrido de aproximadamente 172 kilómetros entre Quinta Normal, en la región Metropolitana, y el sector de El Salto, en Viña del Mar, con un tiempo estimado de viaje cercano a una hora y media. El trazado consideraba localidades como Batuco, Tiltil, Llay-Llay, La Calera y Limache.

Por lo mismo, existe una diferencia relevante entre cuestionar la viabilidad de un tren rápido de 45 minutos –como hizo el biministro– y sostener que no había absolutamente nada respecto del proyecto Valparaíso-Santiago. En marzo de este año, lo que el Ejecutivo retiró fue precisamente el contrato para desarrollar el estudio integral de esa conexión ferroviaria entre ambas regiones, que ya había sido adjudicado y estaba en revisión por parte del organismo contralor.

PURANOTICIA