Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Limache se encuentran trabajando en un incndio forestal registrado en el sector Los Laureles de la comuna.

La alerta movilizó a los equipos de emergencia hasta las inmediaciones del poste 109, donde fueron despachados los carros M31 y M13 para enfrentar las llamas.

Mientras se desarrollan las labores de control, se llamó a los automovilistas a conducir con precaución y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Vale hacer presente que por el momento, no se han entregado antecedentes sobre la superficie afectada ni la magnitud del incendio. La emergencia se mantiene en desarrollo, a la espera de nuevos detalles sobre el trabajo de Bomberos.

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