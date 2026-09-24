El drama de los vecinos del cerro Playa Ancha tras el cierre de calle Carampangue: "Nos afecta mucho" y "es demasiado tiempo"

El cierre de calle Carampangue, en Valparaíso, concretado este miércoles 23 de septiembre para permitir la ejecución de obras que se extenderán hasta el 25 de diciembre, ya comenzó a modificar la rutina de quienes viven y trabajan en Playa Ancha.

Y es que la medida se suma a las restricciones que todavía afectan a avenida Altamirano producto de los daños causados por los intensos sistemas frontales de julio, obligando a los residentes a buscar nuevas alternativas para sus desplazamientos.

Pero más allá de los desvíos y las medidas anunciadas para mantener la conectividad, son los propios vecinos de calle Carampangue quienes están experimentando los efectos de esta modificación en su vida cotidiana. Puranoticia.cl conversó con personas que utilizan a diario esta arteria y recogió opiniones que van desde la molestia por la planificación hasta una valoración completa de los trabajos en el colector.

Nicole comentó que "me parece inhabilitante para las personas que tienen que transitar a Viña, Concón, Reñaca o incluso hasta el centro de Valparaíso. Esto debió haber sido una gestión con tiempo, que le avisaran a toda la comunidad de Playa Ancha. Aparte, con el tema de la lluvia pararon Altamirano porque el mar se pasó todo. Y ahora esto. Entonces, si ya se veía venir, ¿por qué no se hizo la gestión desde antes?".

La joven vecina porteña también puso el foco en el impacto que tendrá el cierre durante los próximos meses, afirmando que "es demasiado tiempo. ¿Cómo lo van a hacer las personas? De partida, ya tienes que levantarte más temprano, entonces una persona que tiene hijos o que tiene responsabilidades después de la pega, ¿a qué hora va a llegar a acostarse, dormir y luego partir su vida de nuevo? Siento que es un poco egoísta también que la gestión no se haya pensado con anticipación".

A su juicio, las dificultades no se limitan a quienes cuentan con vehículo o deben trasladarse por motivos laborales, sino que también pueden afectar a personas con movilidad reducida. Al respecto indicó que "ahí abarcamos otro tema porque aparte de la movilización que no está adaptada para gente con movilidad reducida, más encima con esto generas otro conflicto y otra brecha, entonces finalmente en vez de solucionar cosas, te las van a complicar. Y es peor".

Una situación diferente enfrenta Patricio, quien tiene un local en el sector. Para él, el cierre "nos afecta mucho porque tenemos un local donde tenemos que efectuar carga y descarga de equipos. Al comienzo estábamos súper complicados y no sabíamos qué hacer. Tuvimos que arrendar otro local momentáneamente. Por lo menos la constructora nos ha dado facilidades para poder ingresar con nuestro vehículo, así que por lo menos esa parte se ha mitigado un poco".

Aunque asegura que hasta el momento no ha perdido clientes debido a que trabaja con Chilecompras y tiene como clientes a empresas del Estado, sí reconoce "lo que sí nos complica es poder salir de acá y darnos la vuelta por el cerro".

El vecino también describió las dificultades que ha observado en algunas de las rutas alternativas, recordando que "ayer era un caos para la gente que tenía que bajar por calle Márquez, una calle que es angosta y que tiene vehículos estacionados. Es complejo también bajar por el Camino Cintura, más si un vehículo queda en panne o hay un choque y queda la embarrada con respecto al tránsito. Es complicado y yo creo que las autoridades debieron haber previsto mejor este tema".

Y hay un elemento del proyecto que particularmente le llamó la atención: el plazo. Patricio incluso bromeó con la fecha anunciada para el término de las obras, diciendo que "la constructora nos entregó un folleto, en el cual señalan que el término de los trabajos va a ser el día 25 de diciembre, como un regalo Navidad".

Finalmente, la playanchina Luz entregó una mirada completamente distinta. A diferencia de los otros vecinos consultados, aseguró que el cierre no representa para ella un problema y que está dispuesta a asumir las molestias si la intervención permitirá mejorar una conexión relevante para el cerro en el que viven 130 mil personas.

"Veo cerrada la calle Carampangue, pero si es por el bien de la ciudad o por la reconstrucción de una subida tan importante al cerro, bienvenido sea", afirmó.

Su propia forma de movilizarse también influye en su percepción de las obras, pues recalcó que "a mí no me afecta porque soy muy buena para caminar, como buena porteña, entonces estoy acostumbrada a la escala y a la subida. A mí no me afecta y no puedo hablar por otras personas, pero para mí es maravilloso porque todo lo que sean obras de construcción o para arreglar, es un beneficio para todos".

Respecto del plazo de ejecución, Luz sostuvo que "lo que tengan que durar las obras yo lo encuentro bien. Lo que pasa es que también el ser humano está acostumbrado a la queja y si no hay construcción ni progreso, no hay adelanto".

Las distintas experiencias dejan así un escenario con vecinos que deberán reorganizar sus horarios, modificar sus recorridos o incluso adaptar sus actividades comerciales, mientras otros prefieren mirar las molestias como parte de una intervención necesaria. Con Carampangue cerrada hasta Navidad y Altamirano todavía condicionado por sus propias obras, el verdadero impacto de la medida se irá midiendo en algo tan cotidiano como el tiempo que cada habitante de Playa Ancha deberá invertir, desde ahora, simplemente para entrar o salir de su propio cerro.

PURANOTICIA