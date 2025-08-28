El drama de las 76 familias de El Vergel que siguen esperando por sus casas a 11 años y 4 meses del gran incendio en Valparaíso

Era la tarde del 12 de abril de 2014 cuando un incendio comenzó a descender sin control por los cerros de Valparaíso. En pocas horas, el fuego transformó en cenizas más de 3 mil viviendas y obligó a más de 12 mil porteños a huir de sus casas, en lo que se transformó una de las peores tragedias urbano de la historia reciente de Chile.

11 años y 4 meses han pasado desde aquella catástrofe, sin embargo, no todos los damnificados de aquella oportunidad han recibido la ayuda que se les prometió.

76 familias del cerro La Cruz, específicamente del sector El Vergel Alto, denuncian que el conjunto habitacional construido y terminado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) hace un tiempo, aún no les ha sido entregado debido a una serie de trámites administrativos que no se han cumplido por parte de las autoridades.

Krishna González, vocera de las familias afectadas, explicó que "nosotros protestamos porque estamos en una situación crítica. Ya llevamos casi 12 años en espera de la entrega de nuestras casas, que están terminadas, con luz, agua, gas y calefont. Las casas están en aptas condiciones para ser habilitadas, pero estamos esperando una aprobación que fue enviada a la Ditec en junio del año pasado por parte de la empresa y Serviu para que aprueben y realicen un refuerzo en muros".

Cabe hacer presente que en el proyecto original no estaban contemplados los muros rodeando el conjunto habitacional –según los damnificados, "por ahorrarse dinero–. Sin embargo, tras los últimos sistemas frontales que se han registrado en la Ciudad Puerto, se han producido algunos deslizamientos de tierra que hacen necesario instalarlos.

"Se dijo en un principio del proyecto que debería ir rodeado de muros, pero Serviu prefirió no ponerlo en el plano para ahorrarse dinero. Y ahora que las casas están construidas, con las lluvias hubo socavones y tuvieron que hacerlo igual. Pero estamos esperando desde junio del año pasado, y tenemos adultos mayores, familias, bebés y siete vecinos fallecidos que no pudieron recibir sus casas", agregó González.

Pero eso no es todo, pues la vocera de las familias también dio a conocer otra situación preocupante: "Hace ocho meses no se pagan los subsidios de arriendo y desde la Municipalidad nos dicen que todo está zanjado de su parte, que cumplieron con la entrega de documentos, pero supuestamente desde Santiago estaban esperando que todo se enviara y aún no es así. Para nosotros, un día de espera es como un mes o incluso un año. El tiempo de espera de ellos no es el mismo que el de nosotros".

La instalación de muros en la zona perimetral del conjunto habitacional ha causado más retrasos a un proyecto que ya venía con graves desfases, motivo por el que los afectados por esta situación realizaron una protesta para manifestar su descontento.

En ese sentido, el jefe del Departamento Técnico del Serviu de Valparaíso, Félix Díaz, explicó al respecto que "hemos estado supervisando las obras de El Vergel Alto para entregar las viviendas con la urgencia requerida. Tras la debida inspección, el compromiso que ha asumido Serviu Valparaíso con las familias es que se hagan todas las gestiones necesarias para que durante el mes de septiembre del presente año se haga la entrega de las primeras 40 casas del conjunto".

En cuanto a las razones del retraso, el funcionario del Servicio de Vivienda y Urbanización explicó que "este proyecto ha debido enfrentar ajustes técnicos relevantes para garantizar la calidad y seguridad de las viviendas, además de la gestión de recursos adicionales que requieren las tramitaciones administrativas".

Mientras las autoridades aseguran que en septiembre se concretará al fin la entrega de parte de las viviendas, las familias del cerro La Cruz continúan en la incertidumbre, con la esperanza de que esta vez la promesa no vuelva a quedar atrapada en el papeleo. 11 años y 4 meses después del gran incendio que les arrebató todo, su reclamo es el mismo: que la espera no siga siendo más larga que la tragedia misma.

PURANOTICIA