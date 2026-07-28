El diputado viajero: Hotuiti Teao vuelve a ausentarse de la Cámara por viaje al extranjero

Una nueva controversia reabre el debate sobre el uso de la semana distrital en la Cámara de Diputados. El diputado independiente e integrante de la bancada de la UDI, Hotuiti Teao, inició un viaje a Inglaterra y Francia que lo mantendrá fuera de Chile por 18 días, entre el 16 de julio y el 2 de agosto de 2026.

La salida del parlamentario coincide con el desarrollo de la semana distrital, período mensual destinado exclusivamente al trabajo en terreno con las comunidades que representan los diputados. Su viaje reactivó de inmediato el debate al interior del Congreso, especialmente luego del impacto que generó el caso del diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano), quien viajó de vacaciones a República Dominicana durante un período similar.

En esa oportunidad, la actuación de Kunstmann provocó un fuerte cuestionamiento a la imagen del Poder Legislativo, luego de que justificara su viaje señalando que sus obligaciones parlamentarias se limitaban a las jornadas de comisiones. “Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”, sostuvo entonces el parlamentario por Los Ríos. La declaración sigue presente en la discusión interna y motivó iniciativas para modificar el reglamento de la Corporación.

SILENCIO EN REDES

A diferencia de lo ocurrido con Kunstmann, la salida de Hotuiti Teao se ajustó a los procedimientos establecidos en el reglamento de la Cámara. El 15 de julio, el diputado que representa a Rapa Nui envió un oficio al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), informando su viaje conforme al artículo 34 del reglamento.

En el documento señaló: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento de la corporación, informo a usted que me ausentaré del país por un plazo inferior a 30 días, entre el 16 de julio de 2026 y el 2 de agosto de 2026, para dirigirme a Francia-Inglaterra”, detalló el escrito.

La ausencia fue comunicada formalmente en la Sala el lunes 20 de julio, jornada desde la cual el parlamentario solicitó permisos sin goce de sueldo hasta el miércoles de esa misma semana.

Sin embargo, pese a mantener una activa presencia en redes sociales comentando la agenda legislativa nacional, el diputado no ha publicado registros sobre las actividades ni los motivos de su estadía en Europa.

UN PATRÓN BAJO REVISIÓN

Según información recabada por The Clinic, esta no sería la primera vez que Hotuiti Teao se ausenta del país durante períodos destinados al trabajo territorial. En mayo pasado, mientras la atención pública se concentraba en las vacaciones de Kunstmann, el parlamentario también notificó un viaje al extranjero acogido al artículo 34 del reglamento.

En esa ocasión informó a la Mesa de la Cámara: “Me ausentaré del país para dirigirme a Brasil”, justificando así su ausencia entre el 22 y el 31 de mayo.

Consultados por The Clinic sobre las razones de este nuevo viaje a Europa y la coincidencia con la semana distrital, ni el diputado Hotuiti Teao ni su equipo de comunicaciones entregaron respuestas.

PURANOTICIA