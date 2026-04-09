El deporte como respuesta a la violencia escolar: Seremi apuesta por reforzar talleres y escuelas deportivas en colegios de Valparaíso

La creciente preocupación por los hechos de violencia en establecimientos educacionales de la región de Valparaíso fue abordada por el seremi del Deporte, Fernando López, quien planteó en Puranoticia Matinal, que la actividad física puede ser una herramienta concreta para enfrentar esta problemática.

“El deporte es una herramienta clave para la niñez y la juventud, porque canaliza la energía en actividades positivas y fomenta el respeto”, afirmó la autoridad, subrayando su impacto en la formación de hábitos y conductas.

En ese sentido, López explicó que la práctica deportiva no solo contribuye a la salud física, sino también al desarrollo emocional y social de los estudiantes. “Fortalece habilidades como el trabajo en equipo, la empatía y ayuda a prevenir situaciones conflictivas”, señaló.

Frente a este escenario, el seremi anunció que se buscará reforzar la presencia del deporte en los colegios a través de programas del Instituto Nacional del Deporte (IND). “Vamos a implementar talleres y escuelas deportivas para que los niños ocupen su tiempo libre en actividades positivas”, indicó.

La estrategia también apunta a utilizar el deporte como una instancia formativa, donde los estudiantes puedan aprender a resolver conflictos. “Queremos que sea un espacio donde se enseñe el respeto, el juego limpio y la resolución de problemas a través del diálogo”, agregó.

Finalmente, la autoridad recalcó que el objetivo es ofrecer alternativas reales a los jóvenes frente a contextos de riesgo. “Un niño que está en un club o practicando deporte aprende valores que lo alejan de la violencia y aportan a una mejor sociedad”, concluyó.

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