La investigación por los femicidios consumado y frustrado en Villa Alemana sigue sumando antecedentes sobre la violencia que sufrieron tanto la mujer de 31 años como su madre, de 53, quien también fue víctima de graves agresiones atribuidas a Andre Basáez Ugalde, de 24 años. El imputado quedó en prisión preventiva, formalizado por femicidio íntimo consumado y desacato respecto de Monserrat; y femicidio frustrado, amenazas, filmación sin consentimiento y violación en perjuicio de su madre, Blanca.

En medio de este caso, una vecina del sector compartió con medios de un comunicación un crudo relato sobre lo que ocurrió durante la tarde del miércoles 25, cuando los residentes escucharon gritos de auxilio y se enteraron que el imputado permanecía al interior del domicilio. Según contó, fueron principalmente mujeres quienes bajaron a prestar ayuda, mientras algunos familiares de las víctimas mantenían retenido al sujeto.

"Unas vecinas comenzaron a gritar a eso de las 5:00 de la tarde. Empezaron a gritar por ayuda y ahí es donde todos nos enteramos. Bajamos muchos vecinos, la mayoría éramos mujeres porque a esa hora la mayoría de los hombres estaban trabajando. Bajamos y nos encontramos con que la puerta estaba cerrada, pero había más vecinas golpeando la ventana y decían que el tipo estaba adentro", comenzó su relato.

Asimismo, planteó que "la cortina estaba corrida y logramos verlo. Estaba con los tíos de Monse, que lo tenían amarrado con un cable y nosotros obviamente como vecinos quisimos golpearlo, pero ellos no lo permitieron. A los 10 minutos nos avisaron que estaba este tipo adentro, llegó Carabineros y Paz Ciudadana, y ahí lo sacaron. Nosotros como vecinos tratamos de golpearlo porque teníamos rabia".

La residente de calle Fabres también describió el impacto que les provocó ver a la madre de la víctima fatal, explicando que "vimos cómo quedó la vecina, la mamá de Monse. A ella la golpeó, le destrozó su rostro, ella no tenía cara y fue demasiado fuerte lo que vimos. A Monse no logramos verla porque ella estaba adentro".

En su relato, además, reprodujo lo que otra vecina le contó sobre el momento en que la madre de Monserrat consiguió salir de la casa para pedir ayuda. Según esa versión, "la mamá de Monse, cuando salió a pedir ayuda, cuando se arrastró desde el comedor hasta el living, logró llegar afuera y abrir la puerta, y ahí una vecina la logró ver porque justo iba a botar el aseo, y ella se desmayó. Ahí es donde las vecinas avisaron y logramos verla. Las vecinas le pusieron una frazada encima y esperamos media hora para que llegara la ambulancia y a los cinco minutos llegó Carabineros, donde pudo hacer ingreso a la casa y percatarse de que Monse estaba adentro ya fallecida".

FAMILIA POCO CONOCIDA

La mujer explicó que no mantenía una relación cercana con las víctimas y que la fallecida tampoco era residente habitual del sector durante los últimos años. Según indicó, se había ido del lugar cuando era pequeña y había regresado hace poco tiempo.

"Nadie las conocía. La Monse no vivía ahí, porque ella se fue cuando era pequeña, y volvió hace poco a vivir ahí. Yo a la Monse la debo haber visto un par de veces, pero así como vecinas cercanas no, nadie. A ella la conocían las otras vecinas cuando era pequeña, pero después hizo su vida. Ella no era cercana a los vecinos", expresó.

Consultada sobre si habían presenciado anteriormente algún episodio de violencia relacionado con la mujer que fue asesinada, la vecina mencionó el comentario que le hizo otra residente del sector: "Una vecina dijo que vio al papá de la hija de la Monse discutir con ella para que sacara a este tipo de la casa".

Asimismo, relató que "todos los vecinos estamos consternados por cómo la vimos a ella. No tenemos idea de ella, hemos preguntado por una vecina que trabaja en el hospital, sabemos que la trasladaron a Santiago. Eso es lo único que sabemos".

EL ESTADO FALLÓ

Finalmente, la vecina cuestionó la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres y sostuvo que, a su juicio, las víctimas no recibieron la protección que necesitaban. En ese sentido, vinculó lo ocurrido con las dificultades que enfrentan muchas mujeres para denunciar situaciones de maltrato.

"Por supuesto que el Estado le falló. Muchas mujeres, no sé si todas, hemos pasado por estos episodio de violencia, pero por miedo, por vergüenza, por cero apoyo, nosotros sacamos las denuncias. Entonces, yo creo que sí, que el Estado y la justicia le falló a Monse y así a muchas mujeres", sentenció la mujer.

PURANOTICIA