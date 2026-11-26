La comuna de San Felipe concretó el cierre definitivo del asentamiento irregular ubicado en el sector de Yevide, dando cumplimiento a una resolución judicial que ordenaba la recuperación de un terreno considerado infraestructura crítica para la sanitaria Esval. El operativo concluyó antes del plazo inicialmente establecido, que contemplaba enero de 2027, gracias a un trabajo coordinado entre el municipio, la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros y los propietarios del predio.

En conversación con Puranoticia.cl, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, y la alcaldesa de la comuna, Carmen Castillo, entregaron detalles desde el interior del recinto sobre el desarrollo de esta última etapa, el destino de las familias que habitaban el lugar y las proyecciones para el terreno recuperado.

Al realizar un balance del procedimiento, el delegado presidencial Sebastián Caldera destacó el carácter pacífico del operativo y el hecho de haber concretado el desalojo antes de los plazos previstos.

"Estamos erradicando de manera final lo que fue la toma Yevide junto a la alcaldesa. Quisiera destacar el trabajo de coordinación, mancomunado tanto con el municipio, con los servicios públicos, con los Carabineros de Chile, con el propietario de Esval, por cierto, y se ha podido llegar acá a un desalojo bastante pacífico, bastante tranquilo y sin mayor resistencia".

La autoridad provincial atribuyó el resultado a un trabajo de acompañamiento social desarrollado con anticipación, el que permitió que los propios habitantes comenzaran a abandonar voluntariamente el asentamiento, evitando situaciones de enfrentamiento durante la intervención.

"El acompañamiento social ha sido fundamental en el trabajo previo, tanto por el municipio como por la MICC (Modelo de Integración Carabineros-Comunidad) de Carabineros, que han hecho un trabajo (...) de manera semanal. Han podido ingresar aquí a lo que era la toma y con ello ha permitido que haya un autodesalojo".

Por su parte, la alcaldesa Carmen Castillo entregó antecedentes sobre la magnitud de esta última etapa del desalojo, detallando que más de 400 personas permanecían en el lugar y que el proceso contempló un trabajo de intervención social que también consideró a las mascotas y la situación de regularización de sus habitantes.

"Contarles que esta última fase cuenta con más de 400 habitantes que vivían acá. Estábamos hablando siempre de techos. Eran 127 techos en los cuales vivían entre una persona o siete personas. Así que hicimos todo un trabajo social con las mascotas, con las personas, con todo lo que significa la regularización".

Consultado por las denuncias sobre el funcionamiento de recintos irregulares al interior del asentamiento, el delegado presidencial Sebastián Caldera confirmó que durante intervenciones anteriores se detectaron diversos servicios y comercios que operaban ilegalmente y que fueron objeto de procedimientos de fiscalización y desalojo.

"Había un prostíbulo, había una clínica dental, había una distribuidora. Había muchos servicios que fue lo primero que pudimos intervenir en el desalojo anterior en octubre".

En cuanto al destino de las cerca de cinco mil personas que llegaron a habitar el asentamiento durante su período de mayor ocupación, la jefa comunal explicó que muchas encontraron alternativas habitacionales mediante arriendos, redes de apoyo y oportunidades laborales, particularmente vinculadas al trabajo agrícola. Asimismo, descartó que el desplazamiento de estas familias haya significado su instalación en otras tomas de la provincia.

"Algunas se arrendaron dentro de nuestra comuna, otras se fueron también a arriendo en otros lugares dentro de la provincia, pero también se fueron a otras localidades del país. Hay personas que trabajan temporeros, fueron absorbidos por sus propios empresarios de las localidades. O sea, hay un trabajo que no es que se fueron a otra toma, porque además intentaron tomarse un borde río, intentaron tomarse un sector en una villa y nosotros los hemos desalojado inmediatamente porque no queremos más tomas".

Durante la conversación también se abordaron las problemáticas detectadas en anteriores intervenciones al interior del recinto, donde se identificaron diversas incivilidades y actividades comerciales ilícitas, entre ellas un prostíbulo, una botillería clandestina y una clínica dental, situaciones que afectaban directamente a las poblaciones colindantes. En ese contexto, Caldera destacó la importancia de recuperar el espacio y responder a las demandas de los vecinos que durante años convivieron con esta problemática.

"Se está cumpliendo con la gente que tenía la mayor dificultad, que eran los que deslindan con esto, las poblaciones aledañas, (...) yo creo que se está dando cumplimiento a ellos. La vida se les transformó cuando hubo esta situación aquí en la comuna de San Felipe y estamos erradicando ya de forma definitiva esta toma que tantas dificultades ha causado".

Consultado sobre la posibilidad de que Esval desarrolle algún proyecto en el terreno recuperado, el delegado presidencial Sebastián Caldera señaló que la empresa aún se encuentra evaluando su futuro. En ese sentido, precisó que, por ahora, las labores están concentradas en el saneamiento y limpieza del recinto, mientras se mantienen las instancias de supervisión por parte de la autoridad sanitaria.

"Lo están evaluando. En la mañana yo escuché al gerente de Esval, lo primero, es seguir con el plan de limpieza y nosotros lo estamos así supervigilando a través de la autoridad sanitaria. Hemos podido ver que se están cumpliendo los plazos, se están cumpliendo los objetivos, se está disponiendo el material que quedó en un depósito autorizado. De hecho, no hay denuncias de vectores saliendo del lugar, que era lo que más preocupaba a los vecinos aledaños. Hemos tenido un control bastante bien puntual de lo que está haciendo la empresa con la recuperación de estos terrenos. Ellos son el propietario, ellos verán lo que van a hacer acá, esperemos de que sea algo en beneficio".

De esta manera, tras concretarse el cierre definitivo de la toma de Yevide, el foco está puesto en completar los trabajos de limpieza y saneamiento del terreno, proceso que se mantiene bajo la supervisión de la autoridad sanitaria. Mientras Esval evalúa el futuro del predio, las autoridades continúan fiscalizando las labores de recuperación, especialmente para evitar la aparición de vectores y responder a las preocupaciones de los vecinos de los sectores aledaños.

(Imágenes de Instagram: @munisanfelipe)

PURANOTICIA