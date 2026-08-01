Ejército inicia instalación de puente mecano que permitirá recuperar la conectividad entre Catapilco y La Laguna en Zapallar

Durante la mañana de este sábado comenzaron las obras de instalación del puente mecano que permitirá restablecer la conectividad entre las localidades de Catapilco y La Laguna, en la comuna de Zapallar. La estructura fue emplazada sobre la Ruta E-462, a la altura de la Quebrada Las Terneras, donde un socavón provocado por el sistema frontal de la semana antepasada que obligó a interrumpir el tránsito.

Los trabajos están siendo ejecutados por la Escuela de Ingenieros del Ejército de Chile y forman parte de la solución de emergencia impulsada por el Ministerio de Obras Públicas para recuperar el tránsito en este importante eje vial de la Provincia de Petorca. Una vez habilitado, el puente permitirá el paso de vehículos livianos y buses, restableciendo la conexión para los habitantes del sector.

La actividad fue encabezada por el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto a la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán; el director regional de Vialidad, Jorge Aguirre; el delegado presidencial regional, Manuel Millones; el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, y el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Al respecto De Grange señaló que “este es un puente provisorio que va a tener una longitud de 42 metros y va a permitir la circulación con un máximo de 10 kilómetros por hora de vehículos de hasta 15 toneladas. Este es un trabajo muy, muy coordinado entre el ejército de Chile, el Ministerio de Obras Públicas y el municipio de Zapallar. Yo creo que ha sido muy buen ejercicio. Hay un contingente de más de 60 trabajadores del ejército, personas jóvenes, pero que han tenido mucha experiencia en casos anteriores, y esperamos que a mediados de la otra semana ya esté habilitado, dada la entrega por parte del ejército y la posterior revisión por parte del equipo de vialidad del Ministerio de Obras públicas y este es un puente de carácter provisorio, es temporal”.

Asimismo, agregó que “esperamos que dentro de 7 meses a 10 meses ya esté la solución definitiva que requiere, primero los estudios de ingeniería que el Ministerio de Obras Públicas ya los está realizando. Posteriormente, se aplica el relleno y la compactación para posteriormente poner el asfalto y toda la tecnología que permite la circulación habitual, tanto de vehículos livianos como pesados”.

En este marco, por su parte, el alcalde Alessandri destacó que la instalación del puente significa recuperar la conectividad de la comuna y valoró el trabajo desarrollado entre las distintas instituciones involucradas.

Al respecto explicó que “sabemos que la interrupción de la Ruta E-462 ha generado una dificultad importante para nuestros vecinos, por eso nuestra prioridad ha sido recuperar la conectividad en el menor tiempo posible, pero con todas las condiciones de seguridad necesarias. Hoy contamos con una solución transitoria concreta, que es la instalación de un puente mecano, cuyo montaje se realizará gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, el Ejército y nuestro municipio. Una vez terminada la instalación y realizadas las verificaciones técnicas, se podrá habilitar provisoriamente el tránsito, pero es importante señalar que este puente no reemplaza la solución definitiva. Esta última avanza en paralelo con los estudios para reconstruir de manera permanente la infraestructura dañada”.

PURANOTICIA