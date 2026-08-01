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Caída de rocas en Avenida España mantiene tránsito suspendido entre Valparaíso y Viña del Mar

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Maquinaria del Municipio de la Ciudad Jardín se encuentra realizando los trabajos para despejar la principal ruta de conexión con la Ciudad Puerto, los que se mantienen entre calle Pellé hasta el sector de Recreo en dirección a Viña del Mar.

Caída de rocas en Avenida España mantiene tránsito suspendido entre Valparaíso y Viña del Mar
Sábado 1 de agosto de 2026 10:31
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La mañana de este sábado, producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, personal de la Municipalidad de Viña del Mar se encuentra realizando trabajos en el borde costero, específicamente en avenida España.

Lo anterior, a raíz de remoción de tierra y rocas que cayeron a la calzada de la concurrida avenida que une Valparaíso con la Ciudad Jardín.

Para dicha labor, se estableció un corte de tránsito desde las 7 horas de este sábado en el sector de Recreo, que se mantiene hasta Caleta Portales en la Ciudad Puerto, los que afectan también a calle Pellé en Cerro Placeres, donde maquinaria del municipio de Viña del Mar se encuentra realizando las labores para despejar la ruta. 

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