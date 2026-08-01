Caída de rocas en Avenida España mantiene tránsito suspendido entre Valparaíso y Viña del Mar

La mañana de este sábado, producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, personal de la Municipalidad de Viña del Mar se encuentra realizando trabajos en el borde costero, específicamente en avenida España.

Lo anterior, a raíz de remoción de tierra y rocas que cayeron a la calzada de la concurrida avenida que une Valparaíso con la Ciudad Jardín.

Para dicha labor, se estableció un corte de tránsito desde las 7 horas de este sábado en el sector de Recreo, que se mantiene hasta Caleta Portales en la Ciudad Puerto, los que afectan también a calle Pellé en Cerro Placeres, donde maquinaria del municipio de Viña del Mar se encuentra realizando las labores para despejar la ruta.

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