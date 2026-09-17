Ejecución presupuestaria del Gore de Valparaíso abre nuevo flanco entre Millones y Mundaca: "Atenta contra la descentralización"

Una nueva controversia se abrió en la región de Valparaíso a raíz de la discusión presupuestaria para 2027; esto, luego que el Ministerio de Hacienda planteara una reducción de 7% al programa de inversión regional, situación que hizo que el gobernador Rodrigo Mundaca advirtiera que, considerando este ajuste y otros recortes, los recursos disponibles para el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso podrían disminuir desde cerca de $103 mil millones hasta alrededor de $80 mil millones.

En medio de este escenario, el delegado presidencial Manuel Millones cuestionó la posibilidad de que el Gore solicite un aumento de recursos al nivel central, poniendo el foco en el ritmo de ejecución presupuestaria registrado durante el presente año.

Para comprender la nueva controversia entre Millones y Mundaca, hay que tener presente que la propuesta elaborada por el Gore de Valparaíso para 2027 contempla una solicitud de $128 mil millones, cifra que corresponde al ejercicio presupuestario definido por el gobernador Mundaca y los consejeros regionales (cores).

Pero además, en la reunión sostenida entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Asociación de Gobernadores (Agorechi) se informó que para 2027 se aplicaría una disminución de 7% de manera transversal a los gobiernos regionales del país.

Bajo este contexto, el delegado Manuel Millones señaló a Puranoticia.cl que "al 31 de julio –porque va en desfase la medición– el Gobierno Regional de Valparaíso apenas ha gastado un 37% de su presupuesto. Y esto es muy importante decirlo porque si tú tienes baja ejecución presupuestaria, ¿cómo tienes la posibilidad de pedir más plata? En Santiago dicen que si la poca plata que tienen no se la gastan, ¿entonces para qué quieren más plata? Y eso atenta contra la descentralización".

Además, el nivel de ejecución registrado por el Gobierno Regional constituye un problema adicional en la discusión por mayores recursos, ya que "la poca eficiencia en el gasto, independientemente del argumento o excusa que uno pueda tener –porque siempre las hay para no ejecutar el presupuesto– lo que más atenta es que tú no seas eficiente en el gasto de la ejecución presupuestaria. Y en este caso, al 31 de julio, el Gore llevaba un 37% de gasto, el más bajo de los cuatro últimos años".

LAS RAZONES DE MILLONES

Consultado por las causas que podrían explicar el bajo nivel de ejecución, Millones planteó que pueden existir distintos factores administrativos, entre ellos retrasos en la aprobación de proyectos, procesos de licitación o trámites ante la Contraloría.

"Yo podría dar las explicaciones de cuando yo era consejero, pero puede ser por múltiples razones: o se atrasaron en la aprobación de la cartera de proyectos, se atrasaron las licitaciones o hubo problemas con no toma de razón de la Contraloría. Hay miles de razones, pero en lo concreto es que a nivel central dijeron que tenían un presupuesto de $113.000 millones para 2026, pero apenas han gastado un 37%. Entonces ¿para qué quieren pedir $128 mil millones si no fueron capaces de gastarse $113 mil millones? Es súper importante mejorar la eficiencia del gasto".

El delegado agregó que en la discusión presupuestaria la Dipres planteó una mayor flexibilidad para la ejecución de gastos durante 2027. A su juicio, esto podría facilitar una mejor utilización de los recursos, considerando que los montos que no alcanzan a ejecutarse terminan siendo retirados y destinados al Tesoro Público.

La primera autoridad de Gobierno en la Quinta Región también defendió la idea de avanzar hacia presupuestos bianuales para los gobiernos regionales, argumentando que "cuando se llega a esta altura, los gobiernos regionales empiezan a hacer compras fáciles, como vehículos, cámaras, equipamiento, porque eso en 30 días lo puedes gestionar. También se hacen transferencias, un acuerdo con Indap y les transfieren $10.000 millones o un acuerdo con ProEmpleo y les transfieren. Entonces yo rebajo de mi presupuesto y aparece como gastado en otras cuentas. Eso es como una bicicleta, pero en la práctica no lo gasté, lo traspasé a otro organismo".

4 BILLONES EN INVERSIONES

Junto con cuestionar el nivel de ejecución del Gore, Millones planteó una diferencia respecto de la relevancia que, a su juicio, tiene el presupuesto regional dentro del gasto total que se realiza en Valparaíso: "Lo más importante, y ahí es donde el gobernador se equivoca: el presupuesto del Gobierno Regional no es más del 3% de lo que se invierte en la región de Valparaíso. Solo a modo ejemplo: el Gobierno invierte en la región 4 billones. Solo las obras del Minvu, entre Agua Santa y la intervención de El Olivar y Manuel Bustos, agregando las obras del puente Capuchinos. Todas esas obras superan el presupuesto del Gobierno Regional de Valparaíso", enfatizó la autoridad.

También recalcó que, pese a esa diferencia de magnitud, los recursos del Gore siguen siendo relevantes "porque permiten resolver carencias comunales y proyectos de seguridad. Entonces, aquí el esfuerzo y la convocatoria que yo le hago al gobernador, es a sentarnos a defender el presupuesto como región. Ahí él se equivoca, para mí es importante defender el presupuesto sectorial de 4 billones".

En esa línea, sostuvo que espera un repunte de la actividad económica regional durante el primer semestre de 2027, reconociendo que "estamos pasando momentos muy difíciles, pero yo he planteado que el primer semestre van a cambiar las cosas en materia de empleo. Vamos a tener una importante absorción de mano de obra en lo que más demanda mano de obra, que es la construcción. En el primer semestre de 2027 vamos a tener un repunte de la economía regional".

El delegado también destacó que existen proyectos por US$5.500 millones que ya cuentan con aprobación ambiental y que están en marcha para concretarse durante 2027 o hacia fines de este año. A ello sumó otros US$3.000 millones correspondientes a iniciativas que se encuentran en evaluación ambiental. Entre los proyectos mencionó el megapuerto de San Antonio y las obras en la ruta Las Palmas de Viña del Mar.

LLAMADO AL GOBERNADOR

Pese a sus cuestionamientos, el delegado llamó a trabajar conjuntamente para defender los recursos que el Gobierno central destina a la región, incluyendo aquellos destinados a empleo, agricultura, conectividad y proyectos de infraestructura.

"Mi llamado al gobernador y a los parlamentarios, transversalmente, es a defender los 4 billones, que es súper significativo para los planes de empleo, los planes del agro, de la conectividad, asegurarnos con los fondos para el Metro a La Calera. Para nosotros es muy importante sacar el puerto de Valparaíso, sacar el puerto de San Antonio", enfatizó el delegado presidencial regional.

Bajo este contexto, cerró insistiendo en que "entonces el llamado es a trabajar unidos y no cada uno atrincherarse en lo suyo. Obviamente que yo comprendo al Gobierno Regional porque fui Core y aunque sea menor la reducción de un 7%, igual es significativa. Pero también está este contrapunto que hay que ser eficiente en el gasto de la ejecución presupuestaria".

En definitiva, la discusión por el Presupuesto 2027 abre un nuevo flanco entre el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial, en momentos en que aún debe definirse el marco definitivo de recursos para la región. Mientras Mundaca ha advertido sobre el impacto que tendría la reducción planteada por Hacienda en la capacidad de inversión del Gore, Millones pone el acento en la ejecución de los recursos disponibles y en la necesidad de mejorar ese indicador antes de solicitar un mayor financiamiento.

PURANOTICIA