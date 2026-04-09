Economista explica efectos del encarecimiento de la vida tras alza en el IPC y en la UF

El economista Diego del Barrio, de la Universidad de Valparaíso, analizó en Puranoticia Matinal, el impacto del alza del IPC y de la UF —que ya superó los $40.000—, explicando cómo estos indicadores están encareciendo la vida cotidiana de las familias chilenas, especialmente las de menores ingresos.

En primer lugar, abordó el efecto directo de la UF en los gastos del hogar, particularmente en vivienda y servicios. “En lo más cercano a la familia chilena se va a traducir en pagar mayor dividendo por el crédito hipotecario”, explicó, agregando que también influye en arriendos, planes de salud y educación, ya que muchos de estos cobros están indexados a esta unidad.

En esa línea, destacó que el sector educacional fue uno de los que más incidió en el IPC de marzo, debido a su ajuste estacional. “Uno de lo que más subió en este periodo es el rubro educación, pero eso es estacional, porque siempre en marzo, al iniciar los años escolares o académicos, se ajustan en UF las matrículas”, detalló.

Respecto al comportamiento general de los precios, el economista subrayó el fuerte aumento en alimentos. “El rubro alimento es otro de los que aumentó fuertemente, y uno de los productos que más subió fueron los tomates, que aumentaron cerca de un 17%”, indicó.

A esto se suma el impacto de los combustibles, cuyos efectos aún no se reflejan completamente en los precios finales. “Esto va a tener un desfase aproximado, dependiendo del producto, entre uno a seis meses”, advirtió, anticipando nuevas alzas, especialmente en frutas y verduras trasladadas desde otras regiones.

Del Barrio explicó que este escenario responde a un “shock de oferta”, marcado por el aumento en los costos de producción, principalmente en energía. “Esto produce inmediatamente que los salarios disminuyan su poder adquisitivo”, señaló, advirtiendo además que podrían generarse presiones para reajustar sueldos, lo que eventualmente podría aumentar aún más la inflación.

En ese contexto, subrayó la importancia del rol del Banco Central para contener el fenómeno. “El Banco Central va a tener que estar atento y monitoreando todos estos precios e indicadores”, afirmó.

El impacto también se percibe en productos básicos como el pan. “No sube por la harina, sino principalmente por el costo de la energía con que se produce”, explicó, apuntando al alza en electricidad, gas y combustibles.

Finalmente, advirtió sobre la persistencia de los precios altos en la economía. “Los precios siempre tienden a subir y es muy difícil que después bajen”, sostuvo.

Frente a este escenario, recomendó a las familias cotizar antes de comprar y preferir alternativas más económicas, como las ferias libres, enfatizando que “la inflación es un fenómeno que afecta a toda la población, pero golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos”.

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