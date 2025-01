Dramáticas consecuencias del megaincendio en Viña, Quilpué y Villa Alemana: Dirigente asegura que 18 víctimas se han quitado la vida

El próximo 2 y 3 de febrero se conmemorará un año del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tragedia que causó la muerte de 136 personas. Sin embargo, la cifra de víctimas fatales ha aumentado desde aquel fatídico verano: y es que Puranoticia.cl tomó conocimiento que, hasta ahora, 18 suicidios se han registrado. Cruda cifra que revela que la desesperación sigue ahí, carcomiendo la tranquilidad de muchos, sintiéndose abandonados por las autoridades, en general.

Puranoticia.cl conversó con Luciano Quintana, presidente de la Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile, del 2 y 3 de febrero de 2024, quien habló de los suicidios que se han registrado e hizo un balance que abre varias interrogantes sobre el destino de los dineros que se entregarían a los damnificados, provenientes del Estado, de particulares y de la recaudación de campañas, como fue el caso de la Teletón “especial” que se hizo para ir en ayuda de las víctimas que sobrevivieron.

En la jornada del miércoles 22 de enero, un grupo de afectados llegará hasta el Congreso en Valparaíso, para insistir en sus reclamos que siguen sin ser escuchados por la clase política. “La verdad es que nosotros como agrupación, en la cual tenemos dirigentes, tanto propietarios como allegados, segunda vivienda, campamentos, no nos hacemos muchas expectativas, ya que hemos tenido diversas reuniones con las autoridades regionales y ministeriales, y resulta que siempre es lo mismo: o no llegan todas las autoridades y las que llegan le pasan la pelota a los que no están, eso es sistemático. Lamentablemente no creemos en las autoridades, porque sabemos que, en casi un año, la reconstrucción es cero, se tiran la pelota si se construyeron 13, 17 ó 27 casas por parte del Gobierno. Hasta el momento es una interrogante que hasta el día de hoy tenemos, ya que ellos no son capaces ni siquiera de señalar los sectores donde está dicha reconstrucción”.

El dirigente detalló el por qué son casi nulas las expectativas que tienen de las autoridades de la zona. “En la reunión pasada se comprometieron las autoridades, el Delegado Presidencial, la Seremi de Gobierno, la Ministra de Desarrollo Social, a tratar de citar al Ministro de Hacienda, a gestionar una reunión con él, ya que es el que tiene las lucas. Se citó al Subsecretario del Interior, que es el presidente de la Comisión de Emergencia, donde se supone debería estar la responsabilidad de los recursos, pero sabemos que ninguna de estas autoridades va a llegar el miércoles”.

¿DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS?

Quintana señaló que “sabemos que en Canal Beagle hubo una gran reconstrucción, también sabemos que esa plata, supuestamente, es la que se recaudó en la Teletón. Era en inicio –se supone– para todas las víctimas y, finalmente, no sé en base a qué criterio sólo se destinaron recursos a algunos sectores por sobre los otros, sabiendo que tenemos más de 16 mil damnificados. Entonces, qué criterio se usó para beneficiar a algunos. No sabemos si esto obedece a un tema político, a un tema de influencias, porque la verdad es que no se entiende”.

El presidente de la Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile, del 2 y 3 de febrero de 2024, se preguntó: “¿Dónde están las donaciones internacionales?¿Dónde están las donaciones privadas, porque se organizaron distintas campañas? No hay certeza sobre dónde están esos dineros”.

Luciano Quintana afirmó que “tampoco se sabe nada de dónde fue a parar toda la infraestructura de los Panamericanos 2023 que habían albergado a 9 mil personas. Esto fue un anuncio del Presidente Boric, en el sentido de que toda la infraestructura iba a ir en directo beneficio de las víctimas. En las distintas mesas donde nos hemos sentado con distintas agrupaciones, a nadie le ha llegado ese tipo de beneficio. Tampoco tenemos respuestas claras, se lo preguntamos a la ministra de Desarrollo Social (Javiera Toro), no tuvo respuesta. No sabemos ya a quién acudir”.

En ese sentido, hay que recordar que el Mandatario, el 8 de febrero de 2024 anunció que se donarán los implementos que equiparon los departamentos que albergaron a los deportistas en el transcurso de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

LOS 18 SUICIDIOS

Luciano Quintana hizo la siguiente pregunta a las autoridades: “¿Cómo ellos se están preparando para la conmemoración de esta fecha realmente dramática? Es revivir el infierno que vivieron todos nuestros vecinos. El panorama es desolador, tenemos 18 suicidios y muertes por angustia, aparte de las víctimas del incendio. Hay un estrés y una vulnerabilidad terrible por parte de los vecinos, están muy sensibles, las autoridades no se hacen cargo de entregar una salud integral. Todavía tenemos adultos mayores que no tienen sus lentes, porque se les quemaron en el incendio, sus prótesis. Tenemos mucho adulto mayor que está esperando atención médica primaria, de emergencia. No hay realmente voluntad de parte de las autoridades, no hay una mesa de trabajo y todavía no definen una estrategia, una carta Gantt para planificar y gestionar proyectos”.

Agregó que “es doloroso ver tanta indolencia por parte de las autoridades. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, estuvo con el Presidente de la República. Lo más probable es que hayan hablado mucho del Festival, poco de la reconstrucción. La Alcaldesa podría haber invitado a algunos dirigentes, no lo hizo. Se ha pedido, a través de parlamentarios y autoridades de Gobierno una reunión con el Presidente Boric y no ha tenido ningún efecto por ninguna de las vías por las cuales se está solicitando un encuentro con él” (refiriéndose al Mandatario).

Según Luciano Quintana, “estos han sido los atentados más importantes que ha sufrido nuestro país en los últimos 50 ó 100 años. Es terrible ver que un Gobierno que prometió no dejar solos a los vecinos, los ha dejado en el abandono absoluto. No hay cifras, no hay plan de reconstrucción real. Hay mucha gente que está quedando fuera de todos los beneficios, porque no se ha destrabado lo que es el Decreto N° 332 y la autoridad dice que todavía tiene la pelota la contralora Dorothy Pérez y no se ha podido terminar con todas las excepciones y trabas que le están colocando a los vecinos. No hay mucho avance en el tema de las constructoras tampoco, acá debería haber un compromiso real en el sentido de que cada subsidio que se entregue venga con una fecha de inicio que no se ha logrado por parte de las autoridades”.

PASOS EN FALSO DEL GOBIERNO

Ante la tragedia del megaincendio, el Gobierno hizo un guión que fue cambiando: el 4 de febrero se nombró a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que comenzara la labor de enlace por la emergencia en la región de Valparaíso, quien se dirigió hasta la Academia Naval en Las Salinas, donde se reunió con el jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Daniel Muñoz y después mantuvo un encuentro con autoridades locales para interiorizarse sobre lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el 8 de febrero, es decir, sólo cuatro días después de nombrarla, fue reemplazada por la vocera, Camila Vallejo. ¿Y qué pasó? Durante la segunda semana de abril, el Gobierno informó que la portavoz de La Moneda finalizó su rol como ministra de enlace, a pesar de que el proceso sigue pendiente hasta el día de hoy.

