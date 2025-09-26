Dos viñamarinas fueron detenidas por tráfico de drogas tras allanamiento en Reñaca Alto

En el marco de una orden de investigar un delito de tráfico de drogas, detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI Viña del Mar, detuvieron a dos mujeres chilenas, ambas mayores de edad, en un procedimiento policial efectuado en el sector de Reñaca Alto de la Ciudad Jardín.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial efectuado por la PDI, en conjunto con el Ministerio Público, permitió a los oficiales reunir los medios de prueba para gestionar la orden de entrada y registro para un inmueble vinculado a esta investigación.

El subprefecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Bicrim Viña del Mar, manifestó que “en el operativo se incautaron aproximadamente 2 kilos de clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina, avaluando la droga en 56 millones de pesos. Además, se incautaron teléfonos celulares, una balanza digital y dinero en efectivo”.

El fiscal a cargo de la investigación, instruyó que ambas imputadas fuesen puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención y formalización de cargos por infracción a la Ley 20.000.

PURANOTICIA