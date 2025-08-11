Dos menores de edad fueron detenidos tras ser sorprendidos golpeando a conductor para robarle su auto en el plan de Valparaíso

Luego que Carabineros regresaba de un procedimiento que permitió capturar a tres delincuentes menores de edad que robaron un auto e intentaron atropellar a un funcionario policial en el plan de Valparaíso, se llevó a cabo otro operativo similar.

Y es que al llegar a la intersección de avenida Errázuriz con calle Bellavista, los uniformados detectaron que dos individuos estaban golpeando a una persona.

Al acercarse al lugar, comprueban que se trataba de dos menores de edad que intentaban robarle el automóvil a un conductor en dicho sector de la comuna.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, explicó que "en la avenida Errázuriz con calle Bellavista observan a dos sujetos golpeando en el suelo a un transeúnte, le prestan colaboración y resulta que estaban efectuando un robo con intimidación y violencia a la persona".

Así es como se recuperaron las especies y se detuvo a dos sujetos de nacionalidad chilena, menores de edad, los que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

