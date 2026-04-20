Dos detenidos por carreras clandestinas en Concón: uno chocó una patrulla de Carabineros al intentar huir del control

Dos sujetos adultos fueron detenidos en la comuna de Concón, tras ser sorprendidos participando en carreras clandestinas, en un procedimiento que incluyó una persecución policial y la colisión de un vehículo con una patrulla de Carabineros.

El hecho se registró en el sector de avenida El Parque, donde personal policial detectó la presencia de un grupo masivo de automóviles realizando este tipo de maniobras, generando un alto riesgo para la seguridad vial y los residentes del sector.

Según explicó el mayor Celso García, comisario de la Cuarta Comisaría de Concón, "en horas de la madrugada, mientras personal de servicio realizaba patrullaje preventivos en el sector de Av. El Parque, se detectó la presencia de un grupo masivo de vehículos participando en carreras clandestinas, con el evidente riesgo".

Al intentar fiscalizar a uno de los conductores involucrados en el hecho, este se dio a la fuga a alta velocidad, iniciándose un seguimiento por parte de Carabineros que se extendió hasta la intersección de las rutas F-32 y 64-CH.

"Al intentar fiscalizar a uno de los participantes, este emprendió una huida a alta velocidad, colisionando de manera lateral a una de nuestras patrullas en un intento de escape", detalló el oficial de la policía uniformada.

Finalmente, tras realizar un seguimiento controlado por la vía pública comunal, personal policial logró interceptar el vehículo y detener a sus ocupantes.

"Como institución, mantenemos nuestro compromiso firme de erradicar estas conductas irresponsables que ponen en peligro la vida de inocentes en nuestras rutas", sentenció el comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concón.

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