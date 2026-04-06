Dos conductores detenidos por tráfico de drogas en rutas de Zapallar y La Ligua

Dos procedimientos policiales permitieron la detención de igual número de personas por tráfico de drogas en las comunas de Zapallar y La Ligua, en la región de Valparaíso, tras controles vehiculares realizados por Carabineros.

El primer caso se registró en la ruta E30F, en la comuna de Zapallar, donde personal del Retén Catapilco fiscalizó a un conductor de 55 años.

Durante la inspección, el olor característico a marihuana alertó a los funcionarios, quienes al revisar el vehículo encontraron bolsas con la sustancia ilícita.

Tras las diligencias, se confirmó que transportaba 11 kilos 800 gramos de cannabis sativa elaborada. El sujeto, quien mantiene antecedentes policiales, fue detenido y pasará a control de detención por instrucción del Ministerio Público.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la comuna de La Ligua, específicamente en el kilómetro 1 de la ruta E-35, en el contexto de la verificación de un accidente de tránsito con solo daños. En ese lugar, Carabineros de la 1ª Comisaría fiscalizó a un conductor chileno de 28 años, detectando en el interior del vehículo sacos que contenían una sustancia vegetal de color verde con fuerte olor a marihuana.

El individuo fue trasladado hasta dependencias policiales, donde se coordinó la concurrencia de personal especializado del OS-7, quienes confirmaron que la droga correspondía a marihuana elaborada, con un peso total de 16 kilos 300 gramos. El detenido, quien también registra antecedentes policiales, pasará a control de detención.

Cabe hacer presente que ambos procedimientos fueron informados al Ministerio Público, que instruyó las diligencias correspondientes en cada caso.

PURANOTICIA