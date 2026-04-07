Dos colegios de Quillota activan protocolos tras amenazas de tiroteos detectadas en baños de los recintos

Dos mensajes con amenazas de tiroteos fueron encontrados en baños de dos recintos educacionales de la comuna de Quillota.

Los rayados sobre balaceras se escribieron en el colegio Galileo y en el Marista Diego Echeverría.

El primer recinto mencionado emitió un comunicado donde señalan: "Respecto del rayado en el baño de niñas con amenazas hacia nuestra comunidad educativa, recalcamos que como colegio, estamos abordando la situación con la máxima seriedad, ya que nuestra prioridad absoluta es la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes y funcionarios".

Por este motivo, se adoptaron las siguientes medidas:

Se solicitó la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones quienes entregaron orientaciones frente a la situación, tomando la denuncia para dar curso al proceso investigativo. De acuerdo a las orientaciones entregadas por PDI, el colegio no suspenderá su funcionamiento. Además, se implementará un proceso voluntario para que los alumnos exhiban el interior de sus mochilas. Para mañana (miércoles), se ha dispuesto reforzar las medidas de supervisión en recreos y espacios comunes. Durante la jornada escolar, se realizará una reflexión formativa con todos los estudiantes, para abordar la situación. Los objetivos de esta instancia serán:

- Conversar con los estudiantes sobre la gravedad de realizar este tipo de amenazas y el impacto que generan en la convivencia escolar, entregando lineamientos respecto de la ley de responsabilidad penal adolescente (para mayores de 14 años), como también de la responsabilidad parental asociada a acciones realizadas por estudiantes menores de 14 años.

- Reforzar con los miembros de la comunidad educativa los conductos regulares a través de los equipos del colegio, para que puedan aportar información de manera confidencial para aclarar la situación.

- Abrir espacios de contención para atender a todos los estudiantes que se puedan sentir afectados emocionalmente.

El colegio indicó que "solicitamos que cada familia pueda manejar esta información con la mayor cautela posible, procurando adecuar el lenguaje en la conversación con los niños, para evitar cuadros de angustia o ansiedad en cada uno de nuestros estudiantes. Es fundamental que, como adultos, seamos referentes de calma y responsabilidad".

Finalmente, señalaron que "reiteramos nuestro compromiso con la creación de un entorno seguro y protegido para toda nuestra comunidad".

Por su parte, el colegio Marista Diego Echeverría, también a través de un comunicado, informaron sobre "la detección de un mensaje escrito en los baños de los estudiantes de Enseñanza Media, el cual alude a una amenaza a la seguridad de la comunidad de nuestro Colegio. Ante este hecho, y actuando bajo el compromiso de proteger la integridad de nuestros estudiantes, personal educativo y administrativo, quiero comunicarles que hemos activado":

Protocolo de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. Protocolo de ingreso de adultos al establecimiento. Denuncia formal ante Carabineros para dar inicio a las investigaciones correspondientes y coordinar la vigilancia necesaria. Reporte oficial a la Seremi de Educación, para asegurar que las autoridades pertinentes estén al tanto y supervisen el curso de las acciones tomadas. Por tal motivo, se mantiene el servicio educativo con normalidad, es decir, las clases se realizarán según los horarios establecidos. Hemos tomado contacto con la Delegación Presidencial quien se encuentra realizando asesoramiento al Colegio, a fin de que se pueda resguardar la integridad de toda la comunidad educativa Nuestro Consejo Directivo se encuentra actualmente recabando todos los antecedentes para identificar responsabilidades y aplicar las medidas sancionatorias y legales que la situación amerite.

Además, remarcaron que: "Transmitirles la tranquilidad de que nuestro Colegio se encuentra bajo resguardo y que todas nuestras acciones están siendo monitoreadas constantemente para garantizar un entorno seguro. Mañana, los accesos al Establecimiento, se encontrarán con la presencia de Carabineros".

Por último, señalaron que "les solicitamos encarecidamente confiar en los canales de comunicación oficiales y evitar la propagación de rumores que puedan generar preocupación en la comunidad. Agradezco su comprensión y el apoyo constante en el mantenimiento de un ambiente escolar protegido para toda nuestra comunidad educativa".

(Imagen: @matinalquillotano)

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