Dos casas destruidas y una con daños parciales deja incendio en la parte alta de Valparaíso

Tres casas se vieron afectadas por un incendio estructural de grandes proporciones que comenzó en horas de la madrugada en la parte alta de Valparaíso.

Unidades de emergencia, lideradas por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto, se trasladaron hasta la avenida Rodelillo con pasaje 3 para combatir el fuego.

Desde el lugar de los hechos, se informó que dos viviendas fueron completamente afectadas por acción de las llamas, mientras que una quedó con daños parciales.

Los voluntarios centraron sus labores en evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas, ya que se reportó un alto peligro de propagación.

Cabe hacer presente que trabajaron ocho carros de Bomberos, con dos vehículos de apoyo logístico, contando con cerca de 60 voluntarios de la institución.

Fue justamente gracias a su trabajo que se logró controlar el fuego, el cual tenía peligro de propagación a otras viviendas, evitando una mayor afectación.

Asimismo, importante es mencionar que producto de la emergencia estructural no se reportaron personas lesionadas, ni civiles ni bomberos.

Además, se informó que Chilquinta suspendió la energía eléctrica en el sector, mientras que Carabineros realizó cortes de tránsito y personal municipal apoyó con dos aljibes.

