Fuego en vivienda movilizó a cinco unidades de Bomberos en el cerro Ramaditas

Un nuevo incendio movilizó a equipos de emergencia en Valparaíso, afectando esta vez a un domicilio particular ubicado en el cerro Ramaditas.

Cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto concurrieron al llamado, que daba cuenta de fuego en una casa de calle Piedra Azul con Cantú.

El trabajo de los voluntarios de la institución permitió controlar de manera rápida la emergencia, evitando que afectara a otras estructuras contiguas.

Una vez controlado el fuego, se continuó el trabajo hasta lograr la extinción total de las llamas, dando por superada la emergencia en la parte alta de la ciudad.

Sobre el incendio en Ramaditas, Bomberos informó "propagación controlada", ratificando que sólo una vivienda resultó con afectación por el fuego.

