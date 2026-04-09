Dirigente denuncia “persecución” tras destapar anomalías en Servicio de Salud de Viña: acusa reactivación de sumario de 2015 en su contra

El prosecretario de la Asociación de Funcionarios Afusih del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), Gustavo Gómez, denunció una presunta persecución administrativa en su contra, en el marco de un sumario instruido por la entidad.

A través de una declaración, el dirigente gremial acusó que el proceso disciplinario habría sido impulsado tras su rol en la exposición de un caso de eventual “tráfico de influencias” al interior del SSVQ, situación que –según afirma– derivó en la salida de la entonces directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero, y que actualmente es objeto de una investigación penal liderada por la Fiscalía de Viña del Mar.

En ese contexto, el abogado de profesión sostiene que el sumario administrativo fue iniciado con posterioridad a que accediera, mediante el Consejo para la Transparencia (CPLT), a un correo electrónico atribuido al subdirector de la entidad, José Muñoz, antecedente que –asegura– permitió destapar la situación.

Respecto del proceso en su contra, cuestionó directamente la designación del fiscal a cargo, el abogado Nicolás Guzmán, a quien vincula con la exdirectora del SSVQ. En esa línea, afirmó que “la acusación que se me formula contiene hechos prescritos (instrucciones emitidas el año 2019)”, añadiendo que el objetivo sería “tomar represalias contra el suscrito por haber destapado los graves hechos”.

Asimismo, el dirigente advirtió sobre un eventual conflicto de interés, señalando que el subdirector del servicio tendría una posición jerárquica respecto del fiscal del sumario, lo que –a su juicio– comprometería la imparcialidad del proceso.

En su declaración, Gustavo Gómez solicitó formalmente que se garantice la objetividad del procedimiento administrativo, pidiendo la remoción del fiscal designado. “Solicito a las autoridades del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota dar estricto cumplimiento a los deberes de imparcialidad y neutralidad”, expresó el profesional de las leyes.

Finalmente, el prosecretario de Afusih indicó que su equipo jurídico evalúa la presentación de acciones legales, incluyendo una eventual querella por uso abusivo de la función pública, lo que podría concretarse en los próximos días.

"ÁNIMO DE REVANCHA"

A partir de esta declaración pública, Puranoticia.cl tomó contacto con Gustavo Gómez, quien precisó que "este sumario se instruye ocho meses después de que se obtuvo desde el Consejo para la Transparencia el correo electrónico mediante el cual el señor José Muñoz Díaz opera con fondos públicos la instalación de la señora Andrea Quero en el Servicio de Salud. Y acto seguido a que se instruya el sumario, un mes después, yo soy trasladado desde mis funciones en Viña del Mar a Quilpué".

Asimismo, planteó que "el sumario tiene por objetivo trasladarme y amordazarme en mi rol de dirigente. Y luego como fiscal de ese proceso es nombrado un estrecho colaborador de la señora Andrea Quiero y el señor José Muñoz: Nicolás Guzmán Mora, quien fue jefe jurídico del señor Jorge Sharp y precandidato a Concejal en Viña del Mar. O sea, es una persona que está estrechamente vinculado a ciertos lazos políticos, los mismos a partir de los cuales se instruye este sumario administrativo".

El dirigente sindicar también expuso que "sólo dos semanas después que se destapa toda la existencia de tráfico de influencias por saltarse una fila y por el uso de un vehículo fiscal para trasladarse al Festival de Olmué, se me formulan cargos, en circunstancias que el sumario venía de mayo del 2015 sin existir movimiento. Entonces, es evidente que esto se activa por un ánimo de revancha (...) del señor José Muñoz Díaz, que es jerárquicamente superior al fiscal, al señor Nicolás Guzmán, y al cual yo denuncio como autor de estos hechos que podrían dar lugar al tráfico de influencia a partir de la instalación de la señora Andrea Quiero" en el Servicio de Salud de Viña.

PURANOTICIA