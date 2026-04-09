«Directores por Chile»: Ministra de Educación lidera encuentro en Valparaíso para priorizar urgencias del sistema escolar

Con el compromiso de transformar la gestión escolar desde el territorio, la ministra de Educación, María Paz Arzola, encabezó en la región de Valparaíso el proceso participativo «Directores por Chile», instancia que busca identificar los procesos administrativos que obstaculizan el liderazgo pedagógico en escuelas y liceos, construyendo una agenda de soluciones basada en la experiencia real de quienes lideran las comunidades educativas.

La secretaria de Estado enfatizó el carácter resolutivo de este despliegue regional, afirmando que “vamos a estar por todas las regiones porque queremos escuchar a los directores, recoger sus necesidades, pero especialmente sus propuestas. Vamos a sistematizar todo lo que se haya dicho aquí para generar un plan de acción y esperamos pronto tener novedades al respecto”.

El encuentro destacó por la pluralidad de realidades, logrando un diagnóstico integral sobre los desafíos de la educación pública y privada subvencionada en la zona. Los directores participantes aportaron visiones críticas sobre distintos ámbitos de la gestión educativa.

Marcelina Lucero, directora de la Escuela Coeducacional Teniente Hernán Merino Correa de Limache, sostuvo que “es una excelente oportunidad para plantear las necesidades del cargo y diseñar estrategias para fortalecer el liderazgo, y también para plantear los lineamientos para sacar efectivamente la carrera directiva, porque eso siempre ha quedado en el tintero. Hoy nos aqueja la problemática de convivencia escolar producto de la falta de roles fortalecidos en las familias, lo que perjudica el contexto de educación del estudiante”.

Desde la provincia de Petorca, Víctor Quinteros, director del Colegio Gabriela Mistral de La Ligua, relevó que “es una tremenda instancia de reflexión y apoyo; nos dimos cuenta de que tenemos realidades muy parecidas independiente de la modalidad. Los equipos directivos tenemos una tremenda carga que la llevamos con mucha vocación, pero también estamos con muchas ganas de que nos apoyen desde el Ministerio y las instancias que el Gobierno determine”.

Juan Eduardo de la Cerda, director del Colegio Guardiamarina Riquelme de Playa Ancha, valoró que “todos los directores pudimos hacer una especie de catarsis y fueron muy coincidentes los problemas que tenemos. Lo más maravilloso es ser escuchados por la autoridad; que la autoridad escuche de parte de los directores lo que nos aprieta, donde nos duele. Espero que haya soluciones reales de manera que podamos constatar que tuvimos una tarde provechosa”.

El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, destacó que “estamos muy contentos con la actividad. Tuvimos representantes de distintas dependencias y comunas que pudieron entregar sus propuestas para, en conjunto, mejorar las problemáticas identificadas y mancomunar este trabajo que debemos desarrollar”.

El proceso continuará con una consulta nacional online y culminará con la entrega del documento «20 Urgencias para fortalecer el liderazgo pedagógico», el cual se convertirá en la hoja de ruta oficial para optimizar la gestión de los establecimientos en todo Chile.

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