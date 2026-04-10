Director de Obras Municipales de San Felipe fue destituido tras sumario y lapidario informe

La Municipalidad de San Felipe concretó este viernes 10 de abril la destitución del arquitecto Claudio Díaz González, quien se desempeñaba como titular en la Dirección de Obras Municipales (DOM), marcando así el desenlace de un prolongado proceso administrativo que contempló una serie de denuncias e investigaciones.

La decisión fue adoptada tras la conclusión de un sumario interno que incluyó un informe de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso que advierte eventuales vulneraciones al Plano Regulador, antecedentes que además fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para que indague posibles delitos.

El ahora exfuncionario municipal sanfelipeño –quien se encuentra actualmente con licencia médica– ya habría sido notificado de esta decisión, por lo que se abrió un plazo de cinco días para que la exautoridad pueda apelar a la medida aplicada.

Su salida marca el término de un periodo de meses de incertidumbre al interior del Municipio de San Felipe, donde su gestión venía siendo objeto de cuestionamientos.

El proceso que terminó con la destitución de Claudio Díaz tuvo su origen en una serie de denuncias que apuntaban a irregularidades en el desempeño de su cargo. Estos antecedentes escalaron a organismos como la Contraloría General de la República y otras instancias fiscalizadoras, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos e investigaciones que finalmente confirmaron su salida del cargo este viernes.

Uno de los elementos determinantes en la resolución fue el informe emanado desde la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, calificado como crítico respecto del cumplimiento de la normativa urbanística. A partir de estos antecedentes, se resolvió, además, remitir el caso al Ministerio Público, que deberá determinar si existen responsabilidades penales asociadas a los hechos investigados.

La destitución de Díaz genera un fuerte impacto en la administración comunal, considerando su rol estratégico al frente de la Dirección de Obras Municipales. Y es que el caso se había transformado en uno de los principales focos de controversia en la gestión local, instalando críticas sobre la transparencia y el funcionamiento del área.

Así, con su salida, se abre una nueva etapa en la Dirección de Obras Municipales de San Felipe, marcada por la necesidad de reordenar su funcionamiento y enfrentar las críticas acumuladas durante el último tiempo. La decisión, que ha sido catalogada como un remezón en la casa edilicia, cierra así un ciclo de cuestionamientos y deja ahora en manos de la justicia la eventual determinación de responsabilidades penales.

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