Directemar recibió motos, camionetas y minibuses para reforzar fiscalización y rescates en el borde costero de la región de Valparaíso

Para fortalecer la capacidad operativa de la Dirección del Territorio Marítimo (Directemar), perteneciente a la Armada de Chile, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso entregó equipos que permitirán reforzar labores de fiscalización, rescate, y vigilancia en el borde costero en la región de Valparaíso.

De esta manera, se hizo entrega de cuatro motos acuáticas con pontones de rescate y carro de Transporte; nueve camionetas doble cabina 4x4 con sistema de alerta luminosa y sonora; y dos minibuses de 17 pasajeros (más conductor), equipamiento financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gore de Valparaíso por una inversión de más de 1.000 millones de pesos.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó que "una iniciativa de esta naturaleza nunca se había realizado en la región de Valparaíso y se hace fundamentalmente para reforzar las labores de la Policía Marítima en materia de fiscalización, en materia de emergencia, de cuidado del medio ambiente al interior del océano, particularmente en seguridad y en materia del ejercicio de la soberanía sobre el borde costero. La tarea que realiza la Armada en soberanía marítima es tremendamente importante. Por tanto, esto da cuenta de una visión global que tenemos en materia de seguridad”.

Esta iniciativa, que se enmarca en la línea de financiamiento para el fortalecimiento institucional en materia de fiscalización, emergencias, y seguridad pública, permitirá reforzar las labores de Directemar, a través de la Policía Marítima, en el borde costero regional y serán distribuidos para ser ejecutados en zonas costeras e insulares.

Por su parte, el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante César Delgado, comentó que "su distribución va a estar dada en las capitanías de puerto y gobernaciones marítimas de la región y también en el sector de Juan Fernández, lo cual nos va a permitir incrementar la seguridad en nuestro borde costero. Creo que esta es una tremenda oportunidad y una muy buena señal del Gore respecto de la conciencia marítima que engloba muchas cosas. El territorio no solamente es la tierra, es el mar, es el borde costero, son los puertos; por lo tanto, la Policía Marítima tiene un rol fundamental que ejercer y en la medida que nosotros entendamos que este es un esfuerzo donde todos aportamos, como es la clara señal del Gobierno Regional el día de hoy, vamos a ser un país más seguro y finalmente en apoyo a la comunidad”.

Cabe hacer presente que, en cuanto a las características de los equipos, las motos acuáticas son marca Motor Doo, modelo Wake Pro 230; las cuatrimotos 4WD; y el carro de transporte marca BRP CAN AM, modelo Outlander 1000 Max XTP; las camionetas son doble cabina 4x4 marca Nissan Navara y cuentan con sistema de baliza y sirena; mientras que los minibuses son marca Ford, modelo Transit.

