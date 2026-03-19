Dirección Meteorológica emite aviso por viento de hasta 80 km/h en la región de Valparaíso

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por “viento normal a moderado” que afectará a la región de Valparaíso durante los próximos días.

De acuerdo al organismo, el fenómeno está asociado a un sistema frontal y se registrará únicamente en el sector cordillerano, comenzando este viernes 20 de marzo y extendiéndose hasta la tarde del sábado 21.

En detalle, para la jornada del viernes se esperan vientos entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En tanto, la DMC indicó que para el sábado se pronostican intensidades entre 50 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La entidad precisó además que este evento meteorológico no solo afectará a la región de Valparaíso, sino que también se presentará en otras zonas del país, incluyendo las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Cabe hacer presente que el aviso se enmarca en el monitoreo de condiciones climáticas asociadas al paso de sistemas frontales en la zona centro-sur del país.

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