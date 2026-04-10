Dirección Meteorológica emite aviso por tormentas eléctricas en la región de Valparaíso

Un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en la cordillera de la región de Valparaíso emitió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), medida que también afectará a las regiones de Coquimbo, Metropolitana y O’Higgins.

Según dio a conocer el organismo, se espera una condición sinóptica de baja segregada desde la tarde hasta la noche de este viernes 10 de abril, afectando principalmente a zonas cordilleranas de las cuatro regiones mencionadas.

Frente a este pronóstico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó una serie de recomendaciones en caso de tormentas eléctricas.

Por ejemplo, al interior de una casa, invitaron a permanecer en un lugar seguro para las personas, idealmente sin ventanas, tragaluz ni puertas de vidrio. "No salgas a menos que sea absolutamente necesario", indica el organismo de emergencia.

También aconsejaron cerrar cortinas y persianas de ventanas para evitar daños en caso de que se quiebren vidrios; desconectar y desenchufar todos los aparatos eléctricos; evitar el uso de teléfonos fijos y móviles durante la tormenta.

Si se está al aire libre, recomendaron buscar refugio en una edificación sólida, especialmente si después de escuchar un trueno pasan menos de 30 segundos y observas el relámpago; no utilizar objetos metálicos, como herramientas agrícolas, de construcción, entre otros. "Los metales son buenos conductores eléctricos", recalcaron.

También llamaron a evitar proximidad a maquinaria, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles y líneas eléctricas o de telefonía; "nunca te refugies bajo un árbol, poste o antena"; y "si estás en un bosque, debes tratar de refugiarte en una zona baja, debajo de un grupo espeso de arbustos".

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