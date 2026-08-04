Diputado Venegas solicita investigación sumaria por muerte de joven tras presunta negligencia en el Hospital de Quintero

El diputado Nelson Venegas anunció una serie de gestiones para esclarecer la muerte de Matías Aravena, joven de 22 años que falleció luego de acudir en tres oportunidades al Hospital Adriana Cousiño de Quintero por un grave cuadro respiratorio.

Tras reunirse con la familia del joven, el parlamentario del Partido Socialista por el Distrito 6 informó que solicitará al Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca (SSVQP) la instrucción de una investigación sumaria con el fin de determinar si existieron eventuales irregularidades en la atención médica recibida.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la familia, los hechos ocurrieron el 20 de julio, cuando Matías consultó en tres ocasiones en el recinto asistencial debido a severos problemas respiratorios. En su primera atención fue dado de alta con un diagnóstico de origen viral; posteriormente fue evaluado por una eventual tuberculosis y, finalmente, falleció durante su tercer ingreso por una hemorragia respiratoria.

"Estamos hoy con la familia de Matías Aravena, un joven de 22 años que falleció la semana pasada en una situación que, a lo menos, resulta sospechosa. Queremos investigar qué fue lo que efectivamente ocurrió", señaló el diputado Venegas.

El parlamentario indicó que uno de los antecedentes que considera necesario aclarar es la existencia de dos certificados de defunción con información distinta, situación que, a su juicio, amerita una revisión exhaustiva del caso.

"Eso ya nos llama la atención. Vamos a recurrir al SSVQP para solicitar que se realice una investigación sumaria que permita determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento y cómo se desarrolló la atención médica", sostuvo.

Venegas enfatizó que "no queremos sacar conclusiones apresuradas. Somos responsables en nuestras declaraciones, porque aquí estamos hablando de la vida de una persona. Sin embargo, creemos que es indispensable investigar lo ocurrido".

Por su parte, Luis Cisternas, hermano de Matías Aravena, agradeció el apoyo recibido y manifestó que "creemos que es necesario que el Servicio de Salud instruya una investigación para establecer las responsabilidades que correspondan. Queremos que nunca más vuelva a ocurrir algo como esto; no queremos que haya más Matías".

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