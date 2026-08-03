La Ligua instala casitas para perros comunitarios y les entrega capas impermeables para enfrentar el invierno

En diferentes puntos del centro de La Ligua comenzó la instalación de casitas para perros comunitarios, iniciativa de la Municipalidad que cuenta con el apoyo de las organizaciones animalistas y que busca dar un refugio a estos seres sin voz que necesitan amor y protección.

Al mismo tiempo, se distribuyeron capas impermeables confeccionadas por las socias de la Unión Comunal de Centros de Madres.

La actividad fue encabezada por el alcalde Patricio Pallares, junto a la presidenta de la Agrupación Socorro Animal, Elisa Tello Castro.

“Tenemos un invierno intenso, hemos visto las lluvias y ellos también necesitan un refugio. Hicimos estos trajecitos para todos los perritos comunitarios. Compramos la tela y la Unión Comunal de Centros de Madres se sumó a esta linda iniciativa. Hoy tenemos estas capas por dentro polares y por fuera impermeables. No se van a mojar para nada los perritos”, indicó el alcalde Pallares.

En tanto, Elisa Tello subrayó que "estamos muy agradecidos por la iniciativa de la Municipalidad, por pensar en los animales, en los perritos que están abandonados. Estamos recién comenzando y la idea es poder hacer más casitas, ponerle más capitas a todos los perritos que sean comunitarios. Estamos super agradecidos de poder ayudar a los sin voz”.

Es importante destacar que las casitas fueron elaboradas por los trabajadores del Departamento de Operaciones del Municipio con materiales reciclados.

Cabe mencionar que la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas establece que los municipios deben promover el cuidado animal. Asimismo, la Contraloría General de la República, a través del dictamen 20.435/2019, indicó que está permitido dar refugio a animales en la vía pública.

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