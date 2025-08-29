Diputado Venegas califica de "emergencia nacional" la escasez de fórmula especial para lactantes

El diputado Nelson Venegas (PS) manifestó su profunda preocupación ante la denuncia de familias a lo largo del país que no logran acceder a la fórmula especial que requieren los lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV).

La escasez de este producto esencial ha puesto en riesgo la salud de niños y niñas que dependen exclusivamente de él para su nutrición y desarrollo. El encargado de distribuir gratuitamente estas fórmulas en el sistema público y privado es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), sin embargo, el abastecimiento se ha visto severamente interrumpido, mientras que en paralelo, aunque sin éxito por falta de stock, las familias que intentan conseguirlo en farmacias deben enfrentar precios que superan los 60 mil pesos por tarro, lo que resulta prohibitivo para gran parte de las familias.

Ante esto, se han establecido medidas de contingencia, como entregas parciales y la priorización de lactantes menores de seis meses. No obstante, Venegas enfatizó que estas acciones son insuficientes si no se asegura un flujo constante y equitativo de productos en todas las regiones: “En territorios como la región de Valparaíso y el Valle de Aconcagua vemos a madres y padres recorriendo hospitales y farmacias sin encontrar respuestas. No podemos dejar que la desesperación de estas familias siga aumentando”, señaló.

“Estamos frente a una situación alarmante: bebés que no pueden consumir leche corriente se están quedando sin la fórmula que necesitan para vivir. Esto es una emergencia nacional, y el Estado tiene la obligación de responder con medidas inmediatas que garanticen el abastecimiento. No podemos permitir que la salud de nuestros niños dependa de la suerte de encontrar un tarro o de tener los recursos para pagarlo a precios exorbitantes”, concluyó el parlamentario del Distrito 6 por la región de Valparaíso.

PURANOTICIA