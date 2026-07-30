Diputado Mulet acusa "carteles empresariales" y falta de voluntad política para superar crisis del transporte público del Gran Valparaíso

La crisis que enfrenta el transporte público del Gran Valparaíso, marcada por la falta de conductores, parte de la flota que yace en las garitas sin salir a las calles y las dificultades para avanzar en su modernización –entre un sinfín de complejidades–, continúa generando cuestionamientos desde el mundo político.

En ese contexto, el diputado Jaime Mulet, integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara, apuntó a la existencia de "carteles" empresariales que, a su juicio, han dificultado durante años la implementación de cambios estructurales en el sistema.

El parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) señaló a Puranoticia.cl que "hay captura por parte de los empresarios de algunas zonas y dificultan mucho el modernizar e impulsar nuevas políticas al Ministerio de Transporte. (...) A mí me impresiona lo de Valparaíso. Yo viajo mucho allá, como parlamentario, y veo cómo funciona la locomoción colectiv, con microbuses corriendo por ahí en Av. España y por todas partes, con imprudencias que me llaman profundamente la atención".

En ese sentido, aseguró que detrás de todos estos problemas "hay grupos empresariales que obviamente dificultan la modernización. Esa es la verdad. Y yo creo que ese es el principal problema que tiene Valparaíso. Y hay que tener mucha fuerza desde el Estado para romper con esas especies de carteles, de acuerdos que están y yo creo que no se ha hecho el esfuerzo suficiente en la región de Valparaíso".

Asimismo, el congresista por la región de Atacama indicó que uno de los principales factores que ha impedido impulsar reformas profundas es la capacidad de presión que tiene el gremio del transporte público, explicando que "yo creo que de esto se sale con decisión, el problema es que te presionan con una paralización que te puede complicar. En definitiva, yo creo que ese es el riesgo mayor y es lo que no hizo el Gobierno anterior y no sé si va a ser éste para impulsar un cambio más profundo".

De igual forma, insistió en que "si tú quieres licitar nuevos recorridos, cambiar o modernizar, el gremio normalmente –o los conductores por otras situaciones– avisan una paralización y te congelan Valparaíso, complicando mucho el desplazamiento porque las alternativas que hay son pocas. Bueno, lo que ocurre cuando no hay transporte colectivo en una ciudad que tiene una complejidad y una conurbación con mucho desplazamiento. Ese es el problema, entonces hay que llegar a un buen acuerdo y hay que construirlo, involucrando a empresarios y a la comunidad".

En relación con el déficit de conductores, Mulet enfatizó que "he visto ese tema y es realmente impresionante, porque en Chile tenemos 1 millón de personas que está buscando trabajo, de los cuales hay buena parte que son personas que saben conducir o que podrían conducir y acceder a la licencia especializada que tienen los conductores del transporte público. Me llama profundamente la atención eso, porque eso uno lo puede entender durante algún periodo, pero perfectamente el Ministerio de Transportes, con el gremio, podrían desarrollar cursos especiales para capacitar conductores y eso se puede lograr en en dos, tres o cuatro meses".

También cuestionó la disposición de los operadores para enfrentar ese problema y aseguró que también ha existido debilidad desde el Estado para impulsar los cambios que requiere el sistema. Al respecto, subrayó que "se puede hacer rápido, pero también debe haber voluntad, y yo no creo que esté la voluntad en los empresarios, porque les conviene tener los buses parados porque no gastan petróleo, no gastan en choferes y le echan la culpa al empedrado y no lo corrigen. Yo creo que ese es el punto porque capacitar conductores es posible hacerlo".

El legislador recalcó que "hay subsidios para generar los cursos y todo eso. Entonces yo creo que no hay voluntad y creo que hay un Ministerio de Transportes débil para enfrentar la situación de Valparaíso. A los parlamentarios de Valparaíso yo los he visto muchas veces en la Comisión de Transportes, aunque no forman parte de ella, pero han planteado las dificultades que tiene el gremio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que falta un esfuerzo político importante. El gremio de la locomoción siempre ha sido complejo, muy complejo, porque paraliza y hay que tener autoridades muy decididas y muy claras, con proyectos específicos, determinados e imponerse".

Finalmente insistió en que "ha faltado voluntad y capacidad política para hacer la transformación que requiere el transporte público en Valparaíso, donde todos sabemos que se pone en riesgo la vida de las personas, lo cual es impresionante".

Las declaraciones del diputado Jaime Mulet se suman al debate sobre la necesidad de modernizar el transporte público en el Gran Valparaíso, en un escenario marcado por las críticas al funcionamiento del sistema y las dificultades para implementar medidas que permitan mejorar la calidad y seguridad del servicio para los usuarios.

PURANOTICIA