La Comisión Especial Investigadora del caso Junaeb aprobó su informe final, dando por concluida su labor de fiscalización sobre las irregularidades detectadas en las licitaciones y pagos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la instancia, Luis Pardo, valoró la aprobación del documento, aunque lamentó que no se alcanzara un acuerdo transversal debido a diferencias respecto de la gravedad de los antecedentes.

En ese contexto, el parlamentario explicó las razones que impidieron alcanzar un consenso con los sectores de oposición durante la elaboración de las conclusiones del informe.

“Hoy día concluyó la comisión investigadora del caso Junaeb. Lamentablemente, no llegamos a acuerdo con la oposición, pese a los serios esfuerzos que se hicieron haciendo muchas concesiones. Sin embargo, era imposible acceder a que no se mencionara siquiera la palabra fraude”, señaló Pardo.

La principal controversia se relaciona con el millонario perjuicio fiscal detectado en la entrega del beneficio estudiantil, un antecedente que, a juicio del diputado, debía quedar consignado en las conclusiones de la investigación legislativa, considerando que el caso ya se encuentra en manos de la justicia.

“Acá estamos ante uno de los fraudes, probablemente, más grandes de la historia de Junaeb, con más de 14 mil millones de pesos que se pagaron por onces que nunca se entregaron. Mencionar que esto está siendo investigado por la justicia y que constituye probablemente un delito, nos parecía que era lo mínimo que se podía incluir dentro de las consideraciones finales”, afirmó el diputado.

Más allá de las eventuales responsabilidades políticas, Pardo destacó la utilidad de los antecedentes recopilados por la Cámara de Diputados, tanto para las investigaciones del Ministerio Público como para impulsar cambios y corregir el funcionamiento interno del organismo estatal.

“Esperamos que este informe contribuya a esclarecer los hechos, sirve incluso a la propia justicia, porque aporta elementos interesantes, y, fundamentalmente, que permita corregir aquellos aspectos institucionales de Junaeb que son necesarios para prevenir y evitar que este tipo de situaciones se vuelva a repetir”, concluyó.

Con la aprobación del documento, la Cámara de Diputados dio por finalizada la etapa investigativa del caso Junaeb en el Congreso, reforzando su labor fiscalizadora frente a las irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a la alimentación de miles de niños, niñas y jóvenes del país.

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