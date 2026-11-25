Un accidente de alta complejidad movilizó a equipos de emergencia hasta el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, luego que un camión se desbarrancara y volcara sobre una vivienda ubicada en la intersección de avenida Tercera con calle Uno.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo cayó desde una altura aproximada de cinco a seis metros, dejando a dos personas lesionadas. Una de ellas logró salir del camión, mientras que la otra quedó atrapada en el interior de la cabina.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despachó las máquinas 41, 52 y 63 para realizar labores de rescate vehicular pesado, además de solicitar la presencia de personal del SAMU para asistir a las dos personas lesionadas.

Personal de Carabineros también llegó al lugar de los hechos, mientras los equipos trabajan en la atención de los afectados y las labores de rescate.

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