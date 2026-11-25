Con controles en distintos puntos del país, el Gobierno puso en marcha un nuevo operativo nacional de fiscalización de motocicletas, iniciativa que tuvo su lanzamiento en Valparaíso, específicamente en avenida España, frente a Caleta Portales.

El procedimiento fue encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto a personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). También participan funcionarios del Ministerio de Transportes, Senda y equipos de Seguridad Pública de los municipios, en una intervención que busca detectar infracciones y posibles vínculos entre el uso de motocicletas y la comisión de delitos.

La autoridad recordó que una fiscalización anterior permitió controlar 2.198 motocicletas durante una semana y sostuvo que este tipo de procedimientos contribuye tanto a la seguridad como a la percepción de tranquilidad de la ciudadanía.

"Dimos el puntapié inicial a un operativo nacional para fiscalizar motocicletas. La vez anterior, hace casi un mes, logramos 2.198 motocicletas en una semana. (...) Es tan importante el retiro de motocicletas porque está asociado, en un porcentaje, a delitos. Poder caminar tranquilos por la vereda, sin andar mirando hacia atrás por el motochorro, también la tasa de personas que son fiscalizadas y que están en situación migratoria irregular. Ustedes van a ver que cuando demos la cuenta el fin de semana o el lunes próximo, vamos a haber retirado no solamente motocicletas, sino que también armas, droga y personas que están con órdenes pendientes y también flagrancia", afirmó Arrau desde la principal ruta que conecta Valparaíso con Viña del Mar.

Durante la actividad, el secretario de Estado también abordó los preparativos de seguridad para los próximos meses en la región de Valparaíso, considerando el aumento de actividad comercial durante diciembre y la llegada de turistas en verano.

El ministro confirmó que se mantendrán los tradicionales planes Navidad Segura y Verano Seguro, aunque adelantó que se están revisando sus parámetros para fortalecer su implementación. "Sin duda que diciembre es un mes muy importante para el comercio y ahí tendremos planes focalizados para eso y para que la gente que quiera hacer sus compras las pueda hacer de manera tranquila. Ese lanzamiento viene luego, en las próximas semanas, junto con el Plan Cannabis", indicó.

Respecto de la temporada estival, señaló que se trabaja en alternativas para reforzar la dotación policial y destacó la coordinación entre Carabineros, la PDI, la Policía Marítima y los municipios, debido al incremento del flujo de visitantes en la zona.

"En el verano, por supuesto que en una región tan importante como ésta, desde el punto de vista estival, de lo que ocurre con el flujo de turistas, hay un plan especial que se hace todos los veranos y hoy día estamos viendo la manera de fortalecer la dotación policial y ahí el trabajo junto con la Policía Marítima, la Policía de Investigaciones, Carabineros y los municipios, es fundamental", concluyó.

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