Diputado Luis Cuello busca frenar el "bencinazo": detalles del ambicioso plan legislativo para revertir el alza de combustibles

En medio de la creciente preocupación por la inflación, el diputado Luis Cuello (PC) ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para frenar el alza de los combustibles. Su proyecto, apodado contra el "bencinazo", busca anular los decretos que modificaron el cálculo de los precios y retrotraer los valores a los vigentes el pasado 25 de marzo.

Según explicó el parlamentario a Puranoticia Matinal, el Gobierno optó por traspasar el costo internacional a los usuarios en lugar de utilizar mecanismos de estabilización como el Fondo Soberano. Para Cuello, esta decisión tiene un trasfondo político ligado a la agenda tributaria del Ejecutivo: "El Gobierno decidió traspasar el alza del costo a los usuarios, a las familias, y eso ha significado una escalada inflacionaria".

El proyecto ha enfrentado bloqueos administrativos en la Cámara, según denunció el legislador por el Distrito 7 de Valparaíso, pero finalmente logró ser admitido a trámite. El reto ahora es alcanzar los 88 votos (cuatro séptimos) necesarios para su aprobación en la sala.

"Lo que busca es una norma transitoria de la contribución que busca dejarse sin efecto estos decretos, y volver a los precios del 25 de marzo", explicó Cuello, quien además enfatizó que no pueden quedarse "de brazos cruzados frente al aumento del precio del combustible y de los pasajes"

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la crítica del congresista del PC a la reforma tributaria del Gobierno (denominada "Ley de Superricos"), la cual, a su juicio, beneficia directamente a altos cargos del Estado.

Cuello advirtió sobre la falta de transparencia en este proceso: "Claramente hay un conflicto de interés y eso no ha sido evidenciado (...) El Estado va a dejar de recaudar muchos recursos (…) para poder entregar un regalo tributario muy cuantioso a grandes empresas"

A la espera de que el proyecto entre en discusión en la Comisión de Constitución la próxima semana, el diputado mantiene activa la campaña "No al Bencinazo" para presionar por una solución inmediata al costo de la vida.

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