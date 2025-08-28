Diputado Longton dice ante una eventual segunda vuelta que "tenemos que sumarnos a la candidatura de derecha que pase"

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, abordó la decisión de los exmilitantes de Chile Vamos, Miguel Mellado y Germán Codina y Carlos Larraín, de entregar su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Duna, el parlamentario sostuvo que “la coherencia es fundamental en política para después defender no solo a corto plazo, sino que a mediano y largo. Algunos de estos casos tienen que ver con temas electorales”.

Asimismo, argumentó que se trata de “casos aislados y que por eso tienen esta repercusión mediática. Pero también es un llamado de atención respecto a lo que representamos, porque si empezamos a migrar vamos a perder nuestra identidad”.

En cuanto a su postura en una eventual segunda vuelta, el legislador por la región de Valparaíso aseguró que “si pasamos a segunda vuelta tenemos que sumarnos a la candidatura de derecha que pase, si es Kast, así lo vamos a hacer”.

Por otro lado, recalcó que “nos habríamos ahorrado toda esta discusión si hubiéramos tenido Primarias. Tendríamos un solo candidato y nos hubiéramos puesto todos detrás de uno”.

Respecto a la capacidad del líder del Partido Republicano para gobernar, el diputado expresó que “tiene el elenco, porque quien no ha gobernado, puede tener la gente pero no la experiencia”.

