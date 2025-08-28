Diputado Lagomarsino y vecinos homenajean a dueño de «De’Jaime», la peluquería más antigua de Valparaíso

Con más de 125 años y con tres generaciones atendiendo a miles de clientes, la peluquería «De’Jaime» en el Barrio O’Higgins de Valparaíso es sin duda un lugar histórico.

Por ese motivo es que vecinos, junto al diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), homenajearon a su actual dueño, Jaime Gutiérrez, nieto del fundador original de la entonces llamada peluquería «Gutiérrez».

En la instancia, el parlamentario, y a nombre de los vecinos, entregó un galardón que destaca la trayectoria histórica de la familia peluquera. “Hoy reconocimos a don Jaime Gutierrez, quien es propietario de la peluquería más antigua de Valparaíso, con al menos 125 años de historia y con miles y miles de personas que han pasado por sus sillones cortándose el pelo”, señaló.

Jaime Gutiérrez es nieto de Jaime Celerino Gutiérrez, quien fundó en 1900 la peluquería «Gutiérrez». En el local, además de los muebles y los implementos necesarios para el corte de cabello, sus paredes exhiben fotografías, distinciones, y hasta trofeos que guardan cientos de historias.

Por lo mismo, el diputado destacó que “estuvimos con él compartiendo la historia de Valparaíso, todo lo que ha sucedido en el sector. Y por supuesto, haciendo un rescate histórico de este Valparaíso que nos sorprende cada vez más por sus historias y sus recovecos que siempre seguimos descubriendo y que tenemos que seguir realzando”.

Finalmente, y a modo de anécdota, Jaime Gutiérrez y vecinos discutieron respecto a la antigüedad de la peluquería, estimando que, incluso, podría tener más de 150 años.

