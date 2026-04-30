Diputado Javier Olivares reprocha rol de Chile Vamos: "No sé si están con el Gobierno o sólo están dedicados a criticar"

En entrevista para Puranoticia.cl, el diputado del Partido de la Gente (PDG) por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Javier Olivares, analizó el actual escenario político, marcando una clara distancia con Chile Vamos y valorando los recientes acercamientos con el Gobierno en el marco del plan de reconstrucción.

Al ser consultado respecto de si Chile Vamos representa el sostén político de la actual administración, Olivares fue tajante al señalar que percibe a la coalición más como un adversario que como un colaborador.

“Yo creo que Chile Vamos hoy día incluso es un mapa más enemigo del Gobierno que amigo. Lo critican muchísimo, se dedican a dar una cantidad importante de cuñas por la prensa, por tanto, yo no sé si Chile Vamos hoy día está con el Gobierno o está simplemente dedicándose a atacar constantemente al Gobierno”, declaró el diputado.

El parlamentario detalló cómo se gestó la mesa de diálogo con el oficialismo, destacando la figura del Ministro García Ruminort como el articulador clave para que el PDG se sentara a negociar la "ley miscelánea" de reconstrucción. Según Olivares, el ministro demostró una "tremenda apertura al diálogo" que permitió establecer "líneas rojas" y alcanzar acuerdos en beneficios para las Pymes y rebajas en medicamentos.

“El Gobierno se abre, demuestra una intención de diálogo con el Partido de la Gente, lo que a nosotros nos parece genial y eso la verdad que abre todo tipo de puertas”.

A pesar de los avances legislativos, Olivares no ocultó su descontento respecto a la crisis de seguridad que afecta a la zona, mencionando que la ciudadanía aún espera acciones radicales prometidas en campaña.

“Es muy doloroso pensar que se nos engañó, se nos embolinó la perdiz como se dice, porque no ha pasado absolutamente nada. Incluso yo soy de la idea de que el Ejército debería haber entrado a colaborar en las acciones de seguridad”, expresó.

Finalmente, el legislador enfatizó que, aunque votó por el actual Gobierno en segunda vuelta y prefiere su gestión frente a la administración anterior —la cual calificó de "catastrófica"—, el Ejecutivo aún debe demostrar con acciones concretas hacia dónde se dirige el país.

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