Diputado Jaime Mulet pide acotar “a seis meses” la investigación a senadora Camila Flores por presunto fraude al Fisco

En medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso por un presunto fraude al Fisco que involucra a la senadora Camila Flores, el diputado Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), solicitó acotar los plazos del proceso y planteó que “un caso de esta naturaleza no debiera ser más de seis meses de investigación”.

En entrevista con Puranoticia Matinal, el parlamentario enfatizó la importancia de la celeridad judicial, señalando que “lo más relevante hoy día es que la investigación se lleve a cabo con completa normalidad, libertad, efectividad y rapidez, y que no se proteja a nadie”. Sin embargo, fue enfático en recordar que “existe la presunción de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad”.

Mulet reconoció que la denuncia —que apunta a un eventual mecanismo irregular en el manejo de sueldos de asesores— le tomó por sorpresa. “Nunca había escuchado esto de la ‘cuota Flores’”, afirmó, agregando que, de comprobarse, se trataría de una situación “extremadamente grave” y “constitutiva de delito”.

Sobre la práctica en cuestión, el diputado descartó que sea algo habitual en el Congreso. “No es una práctica, es un delito absolutamente reprochable (…) es usar recursos con otra finalidad”, sostuvo. En esa línea, explicó que actualmente existen controles estrictos en la contratación de asesores parlamentarios, cuyos pagos son realizados directamente por la Cámara de Diputados.

Respecto a eventuales fallas en la fiscalización, Mulet indicó que “no es un problema de control, sino de cumplir la ley”, aunque no descartó que puedan existir casos aislados que deban ser investigados a fondo. “Los delitos tienen que investigarse y castigarse a los delincuentes y punto”, añadió.

El parlamentario también advirtió sobre los riesgos de los juicios mediáticos en casos de alta connotación pública. “Hay muchos casos que parten con mucha espectacularidad y después terminan en nada”, afirmó, mencionando ejemplos de figuras públicas que fueron absueltas tras largos procesos judiciales. En ese contexto, insistió en que “la culpabilidad de una persona tiene que demostrarse en los tribunales”.

Mulet recalcó que, si se comprueban los hechos, las sanciones deben ser severas. “Si es culpable, aplicar la máxima sanción”, señaló, agregando que el delito de fraude al Fisco contempla “penas altísimas”, que “pueden ser de 10 años o más”.

Finalmente, el diputado reiteró su llamado a la prudencia y al respeto del debido proceso. “Es un caso grave si son ciertos los hechos, es gravísimo, pero está en investigación”, sostuvo, insistiendo en que “la culpabilidad de una persona tiene que demostrarse en los tribunales” y que el proceso debe avanzar “muy bien y muy rápido” para evitar juicios anticipados.

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