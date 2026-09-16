Diputado Cuello acusa "falta de decisión" para enfrentar a empresarios de micros por crisis del transporte público en el Gran Valparaíso

La crisis del transporte público en el Gran Valparaíso continúa evidenciándose en las largas filas para tomar una micro, las dificultades que enfrentan a diario los usuarios, las cuestionadas condiciones del servicio y la preocupante conducción bajo los efectos de las drogas, entre otros. En este escenario, uno de los principales debates apunta a los cambios que requiere el sistema y a las dificultades para materializarlos.

En entrevista con Puranoticia.cl, el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Luis Cuello, apuntó directamente a los intereses económicos vinculados al transporte público local y sostuvo que ha existido falta de decisión por parte de las autoridades para impulsar transformaciones de fondo en el sistema.

"Aquí he faltado decisión. Yo creo que aquí ha existido poca decisión frente a los poderes económicos locales del transporte que han impedido los cambios, porque sigue siendo por ahora un buen negocio que, además, está financiado con los recursos del Estado. Y, además, sacrificando a la población porque todos vemos las filas que hay para tomar la micro, o sea, es un problema grave", comenzó diciendo.

Consultado respecto de por qué los cambios planteados no se han materializado, el parlamentario del Partido Comunista (PC) sostuvo que "acá también hay un poder económico que está frenando los cambios, sin dudas".

Cuello puso como ejemplo la reciente licitación del transporte público, proceso que ya cuenta con dos empresas designadas: Consorcio Valparaíso y Viña Bus, esta última de propiedad de Reinaldo Sánchez y familia. Si bien, el legislador por la zona costera de la región valoró algunos aspectos del proceso, particularmente las condiciones laborales contempladas, también manifestó reparos por la participación de esta última compañía.

"Si vemos la licitación, que yo creo que tiene aspectos muy positivos como el tema de las condiciones laborales, también es cierto que una parte de esta licitación fue adjudicada a la empresa que creó el problema. Entonces eso ya nos genera una duda", dijo en referencia justamente a la empresa de los Sánchez.

Frente a las alternativas para modificar el actual modelo, recordó que "acá quedan dos tercios de la flota que no van a ser parte de esta licitación. Entonces creo que aquí es fundamental que tengamos una mixtura, que tengamos la presencia de EFE como un operador de microbuses porque es algo que funciona. Creo que tenemos que apostar por esa vía, que no es la única, que no es exclusiva, pero que debe complementar al transporte privado".

LEY ALBERTO

Durante la entrevista con Puranoticia.cl, el congresista también abordó el proyecto de Ley Alberto, iniciativa que establece controles preventivos obligatorios de alcohol y drogas para conductores de transporte público y privado de pasajeros.

El proyecto lleva el nombre de Mauro Alberto Gómez, estudiante de 14 años que falleció en mayo de 2024 en Valparaíso tras ser atropellado por el conductor de un microbús que manejaba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

"Estamos en contacto permanente con Jenifferth (madre del adolescente), a quien acompañamos la semana antepasada al Senado porque la Ley Alberto –que propusimos junto con la exdiputada Marzán– ya está en el Senado, se está discutiendo en Transportes. Y lo que estamos pidiendo junto con Jenifferth y este movimiento que es la Coordinadora Que Pase la Micro, es que el Gobierno le dé urgencia a este proyecto de ley", planteó el abogado de profesión.

El militante comunista insistió en la necesidad de acelerar la tramitación de la iniciativa, manifestando que "es muy urgente y yo creo que nadie puede discutir la urgencia. Hace poco chocó un conductor que venía bajo el efecto de la droga. Espero conversar con el Ministro de Transportes para plantearle que esto es urgente. Hay una empresa que voluntariamente está obligando test para los conductores, lo que me parece bien. Acá se requiere un instrumento que sea confiable, que sea independiente y que, en definitiva, otorgue garantías a todos porque aquí está en juego la vida de las personas, ni más ni menos".

Cuello también vinculó la discusión sobre los controles de alcohol y drogas con las condiciones laborales de los conductores, apuntando a que las extensas jornadas de trabajo y situaciones de estrés "van provocando este problema de salud, porque es un problema de salud, ya que tampoco se trata de criminalizar o estigmatizar a un segmento de trabajadores. No es una justificación, por supuesto, pero es un mal, es un problema que es real y las estadísticas lo muestran de forma muy dramática".

Finalmente, planteó que la discusión debe considerar tanto mecanismos de control como una modificación de las condiciones laborales de quienes conducen los buses, advirtiendo que "se requieren controles, como lo que está establecido en la Ley Alberto, y que debe ser urgente; pero también se requiere un cambio en las condiciones laborales, que sean contratos con una jornada que permita llevar una vida digna".

PURANOTICIA