Diputado Celis apunta a "intereses económicos" tras crisis del relleno sanitario El Molle y plantea a Quillota y Til Til como alternativas

Ubicado en la parte alta de la comuna de Valparaíso, el relleno sanitario El Molle es un centro de disposición final de residuos que recibe cerca de 430 mil toneladas de basura al año, provenientes de una docena de municipios de la región. Su vida útil está proyectada hasta 2028, en medio de crecientes cuestionamientos por su operación.

La situación ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos de Laguna Verde, quienes acusan impactos ambientales derivados del funcionamiento del recinto, como la contaminación de aguas subterráneas y la presencia constante de malos olores, configurando un escenario que ha mantenido en alerta a la comunidad.

Bajo este contexto, el diputado Andrés Celis, en su calidad de nuevo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, abordó en conversación con Puranoticia.cl el presente del vertedero porteño, al que calificó como "absolutamente colapsado".

"Yo voy a pedir un estudio a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), pero no me voy a quedar solamente ahí. También voy a pedir estudios a fundaciones que sean serias respecto al tema del medio ambiente y también a fundaciones internacionales, porque estoy cierto de que la situación en El Molle ya no da para más", señaló.

El parlamentario RN también planteó posibles alternativas para el destino de los residuos que actualmente llegan al lugar, apuntando a que "una de ellas puede ser Quillota, otra puede ser Til Til. Yo sé que esto puede causar algún tipo de molestia a algunos municipios, incluso a algunas empresas, pero yo como presidente de la Comisión de Salud no solamente me tengo que preocupar de los hospitales, de las infraestructuras, de los pacientes, sino que también de los otros pacientes que sufren, como los de Laguna Verde cuando ven los líquidos que bota El Molle".

En esa línea, advirtió que impulsará acciones una vez que cuente con los informes respectivos, como "recurrir a la justicia para que de una vez por todas se tenga que cerrar El Molle. Y le voy a pedir a la alcaldesa Nieto que de una vez por todas se cierre y veamos otras opciones, que puede ser Quillota o Til Til, pero no se puede seguir jugando con la vida de las personas a costa de negocios con empresas", afirmó.

Celis agregó que "yo estoy dispuesto a llegar hasta la Corte de Apelaciones, vía recurso de protección, pero aquí está en juego la salud de Laguna Verde y estamos frente a un foco infeccioso que es conocido y sabido por todos desde al menos el 2020".

El legislador oficialista también sostuvo que "tengo la impresión y yo huelo que aquí hay más bien intereses económicos que intereses de salubridad, porque hay alternativas. Lo que sucede es que no quieren que aquellas alternativas, por distintos intereses de distintos municipios y de distintos lobistas locales, funcionen. Más les interesa que El Molle colapse a un nivel que empiecen las personas a enfermarse de forma grave, que realmente cooperen con alternativas que son sumamente viable".

Al cierre, reiteró que "aquí está en juego la vida de las personas y, además, si tú haces que la basura se bote en un lugar distinto a El Molle, primero mejoras la salubridad pública de Laguna Verde, que ya hoy día es el patio trasero de Valparaíso y; segundo, haces más económico el tema de la basura en la inmensa mayoría de las comunas que hoy día la botan en el Molle. Lo hace más expedito, más barato, es decir, ahorras plata para el Municipio". Y para terminar, adelantó que solicitará informes sanitarios y económicos, además de gestiones con autoridades de Gobierno.

PURANOTICIA