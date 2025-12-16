Diputado Barrios valoró aprobación de acusación constitucional contra Simpertigue: "Nadie está por sobre la Constitución y la ley"

El diputado Arturo Barrios valoró la aprobación unánime por parte de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, destacando que se trata de una señal clara y transversal en defensa del Estado de Derecho, la probidad y la responsabilidad institucional.

“El respaldo unánime de la Cámara refleja que aquí no hay cálculos políticos ni disputas ideológicas, sino una convicción compartida: nadie está por sobre la Constitución y la ley, y menos aún quienes ejercen las más altas responsabilidades en el Poder Judicial”, señaló.

El parlamentario del Distrito 7 de la región de Valparaíso subrayó que la acusación constitucional es una herramienta excepcional, que solo se activa cuando existen antecedentes graves que comprometen el correcto ejercicio del cargo. “Esta decisión no busca debilitar al Poder Judicial, por el contrario, busca resguardar su legitimidad, su independencia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, afirmó.

Asimismo, recalcó que el Parlamento ha actuado con apego a sus atribuciones constitucionales y con sentido de responsabilidad republicana: “La unanimidad alcanzada da cuenta de un estándar ético y jurídico que debe ser exigido a todas las autoridades del Estado, sin distinciones”, agregó.

Barrios expresó su expectativa de que las instancias posteriores se desarrollen con la misma seriedad y rigurosidad, y asimismo, aprovecho de felicitar a la nueva Presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, quien es la primera mujer en asumir la primera magistratura del Poder Judicial, indicando que “también estamos ante una votación unánime por parte de los integrantes de la Corte Suprema, dando una señal de unidad y respetando la tradición de la primera antigüedad, y por cierto, quiero destacar que sea una mujer quien asuma este relevante cargo”.

Finalmente, el parlamentario socialista concluyó que: “La democracia se fortalece cuando las instituciones funcionan, cuando los controles se ejercen con firmeza y cuando se actúa con transparencia frente al país”.

