Diputado Barrios reitera llamado a lista única parlamentaria para enfrentar a la derecha y discursos negacionistas

Se acercan los momentos definitorios para el apoyo a las candidaturas presidenciales y las listas parlamentarias, ante esto, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, aprovechó de hacer un llamado a las fuerzas progresistas para apoyar a Jeannette Jara y unirse en una lista única parlamentaria, para enfrentar a la derecha y los discursos negacionistas.

"Entendemos que hay una disputa con la derecha, esa derecha que quiere de una u otra manera involucionar en la historia política y social de Chile. No es menor lo que ha dicho el diputado Kaiser; no es menor decir que bajo los mismos predicamentos utilizaría un golpe de estado ,no es menor para quienes sufrieron la tortura, la persecución, el exilio y la muerte aquí en estas mismas costas de esta bonita región de Valparaíso. Eso marca una línea en la cual los demócratas tenemos que decir no, no estamos disponibles", señaló el parlamentario.

Sobre liderazgo de Jeannette Jara, el legislador aprovechó también de valorar el apoyo y la capacidad de convocatoria que ha tenido la candidata presidencial.

"En este caso, hemos visto durante la última semana la irrupción de un liderazgo distinto. Fíjese usted, el 44% del padrón electoral en Chile tiene menos de 40 años. ¿Qué significa aquello? Que el escenario ha sido movido por un liderazgo nuevo, joven, distinto, de mujer, que se hace cargo del futuro, Jeannette Jara", declaró.

Barrios agregó que "mientras más unidad, mientras más opiniones converjan con respecto a la unidad de todas y todos para defender la democracia, eso es lo que debe ocurrir. ¿Por qué está en peligro la democracia? Porque hay personas como el diputado Kaiser que dicen que están disponibles a un nuevo golpe de Estado. Eso es absolutamente irresponsable, innecesario, y es una afrenta a la democracia. Porque aquí se ha dicho que se va a suspender el Ministerio de la Mujer. Porque aquí se ha dicho que se va a suspender la PGU. Eso es defender la democracia, la unidad. Y por eso uno llama, y hemos llamado como Partido Socialista, a través de su dirección y órganos regulares y en este Parlamento, que haya una lista única".

El congresista también emplazó el gobernador Rodrigo Mundaca y lo llamó a sumarse a las filas de Jara: "Y también hacemos un llamado al gobernador Mundaca. Necesitamos que de una u otra manera, en esta región, él esté junto a Jeannette Jara. Todas y todos tenemos que avalar el liderazgo de Jeannette Jara porque es el liderazgo que ha irrumpido en las encuestas. En menos de una semana, 14 puntos de adhesión. Eso es importantísimo y está liderando la encuesta".

