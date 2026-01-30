Diputado Barrios celebra mantención del permiso de ocupación por seis meses más para el Club Deportivo “Angamos” de Santa Inés

El diputado Arturo Barrios, a partir de las gestiones de fiscalización con el Serviu, logró que se revisara la situación del terreno que ocupa el Club Deportivo “Angamos” para el desarrollo de sus actividades deportivas en Viña del Mar, por un período de seis meses, hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo definitivo de Concesión de Uso Gratuito, en el evento que éste se materialice en un plazo inferior al señalado.

Tal como lo destacó el parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, “el funcionamiento de la cancha deportiva de pasto sintético, cuenta con equipamiento de camarines, servicios higiénicos, bodega, y quiosco que benefician a los habitantes del sector, y especialmente a los alumnos de la Escuela Rapa Nui para niños y niñas con capacidades diferentes, en la calle 19 Norte esquina 8 en Santa Inés”.

El legislador socialista indicó que “considerando la pertinencia del Club, hemos conseguido la extensión de seis meses para el uso de suelo, a través de un permiso provisorio otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales, a la espera de la entrega delcomodato, y que se busca conseguir para los próximos cinco años”.

El congresista comentó el rol del Club Deportivo: “Conocí a don Tomás Saavedra, el presidente del club, cuando comencé a ejercer como diputado, iniciando una muy buena relación, y que se ha traducido en mi incorporación a este gran equipo de futbol, con quienes he venido jugando y participando desde el mes de junio del 2025. Agradezco la grata recepción que he tenido de todos sus jugadores, con quienes he compartido unos entretenidos partidos de futbol”.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios subrayó que “la importancia de este tipo de organizaciones es fundamental para el trabajo colaborativo con juntas de vecinos, escuelas públicas, centros de madres y otros clubes, posibilitando disponer de este tipo de espacios para toda la comunidad de Santa Inés”.

PURANOTICIA