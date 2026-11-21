El acceso a tratamientos farmacológicos específicos continúa siendo un desafío para pacientes que requieren fórmulas adaptadas a sus necesidades, especialmente cuando se trata de enfermedades poco frecuentes o medicamentos que no se encuentran disponibles en sus presentaciones habituales. Frente a este escenario, el diputado Andrés Celis Montt (RN) ofició al Instituto de Salud Pública (ISP) para exigir mayor claridad sobre el funcionamiento de los recetarios magistrales en Chile y las garantías sanitarias asociadas a su elaboración.

Estas preparaciones permiten ajustar dosis, excluir determinados componentes y ofrecer alternativas cuando los medicamentos convencionales no responden a los requerimientos de una persona. En ese contexto, resulta fundamental evaluar la capacidad de producción de los recetarios magistrales y su disponibilidad en distintas zonas del país.

Al respecto, el diputado Andrés Celis sostuvo que “Chile no puede seguir abordando el acceso a los medicamentos con una mirada que deja fuera a quienes requieren tratamientos especiales. La discusión no puede concentrarse únicamente en los fármacos tradicionales, porque hay pacientes para quienes esas alternativas simplemente no son suficientes. Es necesario darle a la medicina magistral el lugar que corresponde dentro de nuestra política sanitaria, porque las particularidades de una enfermedad no pueden convertirse en un obstáculo para recibir atención”.

En esa línea, el parlamentario solicitó conocer cuántos recetarios magistrales cuentan con autorización sanitaria y se encuentran efectivamente operativos, considerando tanto farmacias de grandes cadenas como establecimientos independientes y centros asistenciales. También requirió antecedentes sobre los volúmenes de producción, las áreas terapéuticas con mayor demanda y los principios activos utilizados actualmente para tratar enfermedades poco frecuentes.

Otro de los puntos abordados corresponde a las preparaciones autorizadas en contextos de escasez o desabastecimiento de medicamentos, conforme al Decreto N°30 de 2025. La solicitud busca aclarar qué principios activos se han autorizado bajo esta normativa y qué medidas de fiscalización existen para evitar una acumulación excesiva de existencias.

Asimismo, Celis solicitó información sobre los protocolos de control de calidad exigidos a estos establecimientos, particularmente aquellos destinados a garantizar la pureza, estabilidad y seguridad de las formulaciones. Junto con ello, busca determinar si la cobertura existente permite responder adecuadamente a la demanda en regiones con menor disponibilidad de alternativas farmacéuticas.

Finalmente, el parlamentario agregó que “es necesario que la cobertura de los recetarios magistrales responda a las necesidades reales de cada región. Una persona que requiere un medicamento preparado especialmente para su tratamiento no puede quedar en desventaja por vivir lejos de una gran ciudad o porque existen menos alternativas para conseguirlo. Esa brecha territorial no puede seguir siendo una barrera para los pacientes”.

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